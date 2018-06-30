أسرة "آل طلحة" تحتفل بتخرج الملازم أول طيار "علي بن إبراهيم"

احتفلت أسرة "آل طلحة" بتخرج ابنها الملازم أول طيار علي بن إبراهيم بن طلحة، من "أكاديمية بيكر" في أستراليا.

"سبق" تهنئ الملازم أول "علي بن طلحة"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.