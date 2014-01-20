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"عون" من قمة بيروت: على السوريين العودة إلى بلادهم

في ظل شكاوى لبنان مما وصفته بـ "العبء الكبير" عليها

في ظل الشكاوى المتكرّرة بلبنان مما وصفته بـ "العبء الناجم عن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين منذ احتدام الأزمة في البلد المجاور سنة 2011"، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون؛ الأحد، اللاجئين السوريين، إلى العودة إلى بلادهم، قائلاً إنه يتقدم بمبادرة لإعادة الإعمار تتضمن تأسيس مصرف عربي لمساعدة المتضررين.

وجاءت دعوة عون؛ في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة الاقتصادية العربية التي انطلقت، الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوصى عون؛ وفقا لـ "سكاي نيوز"، القوى العالمية، بـ "بذل الجهود الممكنة كافة" من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي" هناك.

وعقب استعادة الجيش السوري أغلب مناطق البلاد من الفصائل المسلحة، يقول المدافعون عن طرح العودة، إن الظروف باتت مناسبة لمغادرة اللاجئين السوريين.

وتبحث القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، مشاريع قرارات أعدّها وزراء الخارجية حول 29 بنداً مطروحاً على جدول الأعمال، في ظل مستوى التمثيل المتواضع للوفود، وغياب الأغلبية الساحقة من الزعماء العرب واعتذارهم عن عدم الحضور.

ومن أبرز البنود التي ستناقشها القمة، دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين، والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عون" من قمة بيروت: على السوريين العودة إلى بلادهم
سبق

في ظل الشكاوى المتكرّرة بلبنان مما وصفته بـ "العبء الناجم عن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين منذ احتدام الأزمة في البلد المجاور سنة 2011"، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون؛ الأحد، اللاجئين السوريين، إلى العودة إلى بلادهم، قائلاً إنه يتقدم بمبادرة لإعادة الإعمار تتضمن تأسيس مصرف عربي لمساعدة المتضررين.

وجاءت دعوة عون؛ في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة الاقتصادية العربية التي انطلقت، الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوصى عون؛ وفقا لـ "سكاي نيوز"، القوى العالمية، بـ "بذل الجهود الممكنة كافة" من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي" هناك.

وعقب استعادة الجيش السوري أغلب مناطق البلاد من الفصائل المسلحة، يقول المدافعون عن طرح العودة، إن الظروف باتت مناسبة لمغادرة اللاجئين السوريين.

وتبحث القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، مشاريع قرارات أعدّها وزراء الخارجية حول 29 بنداً مطروحاً على جدول الأعمال، في ظل مستوى التمثيل المتواضع للوفود، وغياب الأغلبية الساحقة من الزعماء العرب واعتذارهم عن عدم الحضور.

ومن أبرز البنود التي ستناقشها القمة، دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين، والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
01:30 PM

"عون" من قمة بيروت: على السوريين العودة إلى بلادهم

في ظل شكاوى لبنان مما وصفته بـ "العبء الكبير" عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في ظل الشكاوى المتكرّرة بلبنان مما وصفته بـ "العبء الناجم عن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين منذ احتدام الأزمة في البلد المجاور سنة 2011"، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون؛ الأحد، اللاجئين السوريين، إلى العودة إلى بلادهم، قائلاً إنه يتقدم بمبادرة لإعادة الإعمار تتضمن تأسيس مصرف عربي لمساعدة المتضررين.

وجاءت دعوة عون؛ في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة الاقتصادية العربية التي انطلقت، الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوصى عون؛ وفقا لـ "سكاي نيوز"، القوى العالمية، بـ "بذل الجهود الممكنة كافة" من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي" هناك.

وعقب استعادة الجيش السوري أغلب مناطق البلاد من الفصائل المسلحة، يقول المدافعون عن طرح العودة، إن الظروف باتت مناسبة لمغادرة اللاجئين السوريين.

وتبحث القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، مشاريع قرارات أعدّها وزراء الخارجية حول 29 بنداً مطروحاً على جدول الأعمال، في ظل مستوى التمثيل المتواضع للوفود، وغياب الأغلبية الساحقة من الزعماء العرب واعتذارهم عن عدم الحضور.

ومن أبرز البنود التي ستناقشها القمة، دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين، والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.

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