وبلغ إجمالي عدد الوفيات في العالم من جرّاء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يُسبّبه فيروس كورونا، مليوناً و85 ألفاً و411 شخصاً.

وحلَّت البرازيل في المركز الثالث بخمسة ملايين و113 ألفاً و628 إصابة.

وتصدَّرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بسبعة ملايين و856 ألفاً و605 إصابات، ثم الهند بسبعة ملايين و175 ألفاً و880 إصابة.

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغت 38 مليوناً و66 ألفاً و297 شخصاً.

عداد "كورونا".. الإصابات حول العالم تتخطى الـ 38 مليون حالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-14 قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغت 38 مليوناً و66 ألفاً و297 شخصاً. وتصدَّرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بسبعة ملايين و856 ألفاً و605 إصابات، ثم الهند بسبعة ملايين و175 ألفاً و880 إصابة. وحلَّت البرازيل في المركز الثالث بخمسة ملايين و113 ألفاً و628 إصابة. وبلغ إجمالي عدد الوفيات في العالم من جرّاء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يُسبّبه فيروس كورونا، مليوناً و85 ألفاً و411 شخصاً.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 10:09 AM

عداد "كورونا".. الإصابات حول العالم تتخطى الـ 38 مليون حالة إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بات مليوناً و85 ألفاً و411 شخصاً





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قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغت 38 مليوناً و66 ألفاً و297 شخصاً.

وتصدَّرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بسبعة ملايين و856 ألفاً و605 إصابات، ثم الهند بسبعة ملايين و175 ألفاً و880 إصابة.

وحلَّت البرازيل في المركز الثالث بخمسة ملايين و113 ألفاً و628 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في العالم من جرّاء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يُسبّبه فيروس كورونا، مليوناً و85 ألفاً و411 شخصاً.