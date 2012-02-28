"الشؤون الإسلامية" بالباحة تكرم منسوبيها المتقاعدين والمترقين

كرم مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الدكتور / مطلق بن بجاد آل سعد ظهر اليوم، أحمد بن سعيد الصافي مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العقيق ومحمد أحمد العويفي الموظف بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة قلوة، وذلك لإحالتهم إلى التقاعد، كما كرم عدداً من منسوبي الفرع بمناسبة ترقيتهم.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام الفرع الشيخ / أحمد بن منسي العمري ومديري الإدارات بالفرع والمحافظات ومنسوبي الفرع.

فيما ألقى مدير عام الفرع الدكتور مطلق آل سعد كلمة أثنى فيها على المتقاعدين على ما بذلوه خلال فترة عملهم بفرع الوزارة بمنطقة الباحة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي للمتقاعدين تقديراً وعرفاناً بجهودهم التي بذلوها في خدمة بيوت الله، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية.

وألقى المتقاعدين كلمة تقدموا من خلالها بالشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل شيخ ونائبه الدكتور / توفيق بن عبدالعزيز السديري ولمدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة ولمساعد المدير العام للفرع.

وفي نهاية التكريم نقل المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد للمتقاعدين شكر وتقدير معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل شيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على جهودهم التي بذلوها في مسيرة العمل بفرع الوزارة بمنطقة الباحة خلال فترة عملهم، بعد ذلك قدمت الهدايا والشهادات للمكرمين.