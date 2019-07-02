ووقع العقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من الأعضاء.

وقعت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة S - TEAM لتكون الشريك الحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية لمدة خمسة أعوام مقبلة.

لتكون شريكًا في فئة الملابس.. الهلال يوقع مع شركة S - TEAM صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-02 وقعت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة S - TEAM لتكون الشريك الحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية لمدة خمسة أعوام مقبلة. ووقع العقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من الأعضاء. ويتضمن عقد الشراكة منح حق الامتياز للشريك في تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق كافة الملابس والإكسسوارات للنادي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 07:52 PM

لتكون شريكًا في فئة الملابس.. الهلال يوقع مع شركة S - TEAM





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وقعت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة S - TEAM لتكون الشريك الحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية لمدة خمسة أعوام مقبلة.

ووقع العقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من الأعضاء.

ويتضمن عقد الشراكة منح حق الامتياز للشريك في تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق كافة الملابس والإكسسوارات للنادي.