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لتكون شريكًا في فئة الملابس.. الهلال يوقع مع شركة S - TEAM

وقعت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة S - TEAM لتكون الشريك الحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية لمدة خمسة أعوام مقبلة.

ووقع العقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من الأعضاء.

ويتضمن عقد الشراكة منح حق الامتياز للشريك في تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق كافة الملابس والإكسسوارات للنادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لتكون شريكًا في فئة الملابس.. الهلال يوقع مع شركة S - TEAM
سبق

وقعت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة S - TEAM لتكون الشريك الحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية لمدة خمسة أعوام مقبلة.

ووقع العقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من الأعضاء.

ويتضمن عقد الشراكة منح حق الامتياز للشريك في تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق كافة الملابس والإكسسوارات للنادي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
07:52 PM

لتكون شريكًا في فئة الملابس.. الهلال يوقع مع شركة S - TEAM

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة S - TEAM لتكون الشريك الحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية لمدة خمسة أعوام مقبلة.

ووقع العقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من الأعضاء.

ويتضمن عقد الشراكة منح حق الامتياز للشريك في تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق كافة الملابس والإكسسوارات للنادي.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,511
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,355
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,793
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,289

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