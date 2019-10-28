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بطولة كأس محمد السادس : الشباب يستضيف شباب الأردن في ذهاب دور الـ 16

تتواصل اليوم الاثنين، مباريات مرحلة الذهاب لدور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريق الشباب وضيفه فريق شباب الأردن الأردني على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بمدينة الرياض.

وتخطى فريق الشباب عقبة فريق شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ 32 بعد فوزه خارج ملعبه بـ "3-1"، وآخر بين أنصاره بهدفين دون رد، بينما اجتاز فريق شباب الأردن عقبة "حامل اللقب" فريق النجم الساحلي التونسي، بعد الفوز عليه مرتين بـ "2-1 و 1-0" ذهابًا وعودة.

وسيسعى فريقا الشباب وشباب الأردن لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لتسهل مهمته في لقاء العودة المقرر إقامتها على ملعب الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان في الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

يُذكر أن دور الـ 16 شهد إقامة مباراتين حتى الآن في مرحلة الذهاب أيضًا، جمعت الأولى بين الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي وحسمها الأخير بالفوز (2-1)، والثانية شهدت انتصار الإسماعيلي المصري بهدفين دون مقابل على الجزيرة الإماراتي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بطولة كأس محمد السادس : الشباب يستضيف شباب الأردن في ذهاب دور الـ 16
سبق

تتواصل اليوم الاثنين، مباريات مرحلة الذهاب لدور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريق الشباب وضيفه فريق شباب الأردن الأردني على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بمدينة الرياض.

وتخطى فريق الشباب عقبة فريق شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ 32 بعد فوزه خارج ملعبه بـ "3-1"، وآخر بين أنصاره بهدفين دون رد، بينما اجتاز فريق شباب الأردن عقبة "حامل اللقب" فريق النجم الساحلي التونسي، بعد الفوز عليه مرتين بـ "2-1 و 1-0" ذهابًا وعودة.

وسيسعى فريقا الشباب وشباب الأردن لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لتسهل مهمته في لقاء العودة المقرر إقامتها على ملعب الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان في الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

يُذكر أن دور الـ 16 شهد إقامة مباراتين حتى الآن في مرحلة الذهاب أيضًا، جمعت الأولى بين الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي وحسمها الأخير بالفوز (2-1)، والثانية شهدت انتصار الإسماعيلي المصري بهدفين دون مقابل على الجزيرة الإماراتي.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
12:56 AM

بطولة كأس محمد السادس : الشباب يستضيف شباب الأردن في ذهاب دور الـ 16

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتواصل اليوم الاثنين، مباريات مرحلة الذهاب لدور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريق الشباب وضيفه فريق شباب الأردن الأردني على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بمدينة الرياض.

وتخطى فريق الشباب عقبة فريق شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ 32 بعد فوزه خارج ملعبه بـ "3-1"، وآخر بين أنصاره بهدفين دون رد، بينما اجتاز فريق شباب الأردن عقبة "حامل اللقب" فريق النجم الساحلي التونسي، بعد الفوز عليه مرتين بـ "2-1 و 1-0" ذهابًا وعودة.

وسيسعى فريقا الشباب وشباب الأردن لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لتسهل مهمته في لقاء العودة المقرر إقامتها على ملعب الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان في الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

يُذكر أن دور الـ 16 شهد إقامة مباراتين حتى الآن في مرحلة الذهاب أيضًا، جمعت الأولى بين الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي وحسمها الأخير بالفوز (2-1)، والثانية شهدت انتصار الإسماعيلي المصري بهدفين دون مقابل على الجزيرة الإماراتي.

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