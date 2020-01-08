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"الأرصاد" تنبِّه "الباحة": أمطار ورياح مثيرة للأتربة لمدة 3 أيام

"المدني" طالب الجميع بالحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بنشاط في رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة غدًا، وتستمر ثلاثة أيام.

وجددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الباحة أمطار رياح مثيرة للأتربة والغبار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه "الباحة": أمطار ورياح مثيرة للأتربة لمدة 3 أيام
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بنشاط في رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة غدًا، وتستمر ثلاثة أيام.

وجددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:38 AM

"الأرصاد" تنبِّه "الباحة": أمطار ورياح مثيرة للأتربة لمدة 3 أيام

"المدني" طالب الجميع بالحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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1,567

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بنشاط في رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة غدًا، وتستمر ثلاثة أيام.

وجددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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