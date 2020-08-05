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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات القنفذة، والعرضيات، وأضم.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية مكة المكرمة

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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات القنفذة، والعرضيات، وأضم.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10 مساءً.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
11:51 AM

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات القنفذة، والعرضيات، وأضم.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10 مساءً.

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