"سبق" ترصد عمالة مخالفة تجوب شوارع مكة وتسرق ملابس الحاويات

تدعي نظامية عملها وجهات الاختصاص تنفي وجودها

تجوب عمالة مخالفة من جنسية يمنية بمركبة شوارع مخططات الشرائع لجمع الملابس المتواجدة في الحاويات بشكل لافت للنظر، إذ يراقب العامل ما يدور في الشارع ويقوم بفتح الحاوية وإخراج الملابس ورميها في المركبة سريعًا والمغادرة.

" سبق" تابعت العمالة مساء اليوم واستوقفتها عند إحدى الحاويات وسألت العمالة عن نظامية عملها وهل تتبع لجهة حكومية ليبادر أحدهم بإخراج ورقة من المركبة مغلقة ومختومة بختم يتبع لإحدى الجمعيات التعاونية وقد انتهى تاريخها من عدة سنوات، ليبادر العامل بأخذ الورقة والمغادرة بالمركبة من الموقع.



بدوره أكد مصدر ببلدية الشرائع أن هناك حملات لإزالة هذه الحاويات حال رصدها أولاً بأول، وأن هذه الحاويات مخالفة وغير نظامية .