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بالفيديو.. "الرميان": طرح "أرامكو" الاكتتاب قريب جدًّا وأقرب مما تتخيلون

قال: لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز سعر النفط إلى 130 دولارًا في شهرَيْن

أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أن إعلان أرامكو نية الطرح الأولي للاكتتاب "قريب جدًّا جدًّا".

وقال "الرميان" خلال مشاركته في المنتدى السعودي - الروسي المنعقد في الرياض: "إن الطرح سيكون أقرب مما تتخيلون".

ووفقًا لقناة "العربية"، شدَّد "الرميان" على أنه "لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولارًا في شهرين".

ولفت إلى أن "الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا استجابتنا السريعة".

وفي سياق متصل أكد "الرميان" أن تغيير استراتيجية الصندوق التي بدأت عام 2015 كان تركيزها الأساسي التنسيق بين الأهداف الاستثمارية للصندوق، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

صندوق الاستثمارات العامة محافظ صندوق الاستثمارات العامة أرامكو رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان النفط رؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الرميان": طرح "أرامكو" الاكتتاب قريب جدًّا وأقرب مما تتخيلون
سبق

أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أن إعلان أرامكو نية الطرح الأولي للاكتتاب "قريب جدًّا جدًّا".

وقال "الرميان" خلال مشاركته في المنتدى السعودي - الروسي المنعقد في الرياض: "إن الطرح سيكون أقرب مما تتخيلون".

ووفقًا لقناة "العربية"، شدَّد "الرميان" على أنه "لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولارًا في شهرين".

ولفت إلى أن "الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا استجابتنا السريعة".

وفي سياق متصل أكد "الرميان" أن تغيير استراتيجية الصندوق التي بدأت عام 2015 كان تركيزها الأساسي التنسيق بين الأهداف الاستثمارية للصندوق، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:31 PM

بالفيديو.. "الرميان": طرح "أرامكو" الاكتتاب قريب جدًّا وأقرب مما تتخيلون

قال: لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز سعر النفط إلى 130 دولارًا في شهرَيْن

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حامد العلي - الرياض
9
8,501

أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أن إعلان أرامكو نية الطرح الأولي للاكتتاب "قريب جدًّا جدًّا".

وقال "الرميان" خلال مشاركته في المنتدى السعودي - الروسي المنعقد في الرياض: "إن الطرح سيكون أقرب مما تتخيلون".

ووفقًا لقناة "العربية"، شدَّد "الرميان" على أنه "لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولارًا في شهرين".

ولفت إلى أن "الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا استجابتنا السريعة".

وفي سياق متصل أكد "الرميان" أن تغيير استراتيجية الصندوق التي بدأت عام 2015 كان تركيزها الأساسي التنسيق بين الأهداف الاستثمارية للصندوق، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

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