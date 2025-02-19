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"الأمن السيبراني" تستطلع آراء العموم حول مسودة وثيقة ضوابط الحوسبة السحابية

ضمن جهودها لتعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية؛ انطلاقًا من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والإسهام في إبداء الرأي.

ويهدف ذلك إلى الوصول لتشريعات وسياسات فعالة، يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الوطنية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد قامت بتطوير مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، بعد دراسة عدة معايير وأطر وضوابط وممارسات دولية للأمن السيبراني.

وتهدف هذه الضوابط إلى توفير الحدّ الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للحوسبة السحابية لكلٍّ من مقدمي الخدمات والمشتركين؛ للإسهام في تمكينهم من تقديم واستخدام خدمات حوسبة سحابية آمنة، وتقليل المخاطر السيبرانية على خدمات الحوسبة السحابية، وتعدّ هذه الضوابط امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني.

وحثّت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك، عبر الرابط التالي: www.nca.gov.sa/pages/ccc.html ، وذلك في مدة أقصاها يوم الأربعاء 1441/7/16هـ، الموافق 2020/3/11م.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن السيبراني" تستطلع آراء العموم حول مسودة وثيقة ضوابط الحوسبة السحابية
سبق

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية؛ انطلاقًا من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والإسهام في إبداء الرأي.

ويهدف ذلك إلى الوصول لتشريعات وسياسات فعالة، يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الوطنية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد قامت بتطوير مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، بعد دراسة عدة معايير وأطر وضوابط وممارسات دولية للأمن السيبراني.

وتهدف هذه الضوابط إلى توفير الحدّ الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للحوسبة السحابية لكلٍّ من مقدمي الخدمات والمشتركين؛ للإسهام في تمكينهم من تقديم واستخدام خدمات حوسبة سحابية آمنة، وتقليل المخاطر السيبرانية على خدمات الحوسبة السحابية، وتعدّ هذه الضوابط امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني.

وحثّت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك، عبر الرابط التالي: www.nca.gov.sa/pages/ccc.html ، وذلك في مدة أقصاها يوم الأربعاء 1441/7/16هـ، الموافق 2020/3/11م.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
06:08 PM

"الأمن السيبراني" تستطلع آراء العموم حول مسودة وثيقة ضوابط الحوسبة السحابية

ضمن جهودها لتعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية؛ انطلاقًا من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والإسهام في إبداء الرأي.

ويهدف ذلك إلى الوصول لتشريعات وسياسات فعالة، يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الوطنية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد قامت بتطوير مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، بعد دراسة عدة معايير وأطر وضوابط وممارسات دولية للأمن السيبراني.

وتهدف هذه الضوابط إلى توفير الحدّ الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للحوسبة السحابية لكلٍّ من مقدمي الخدمات والمشتركين؛ للإسهام في تمكينهم من تقديم واستخدام خدمات حوسبة سحابية آمنة، وتقليل المخاطر السيبرانية على خدمات الحوسبة السحابية، وتعدّ هذه الضوابط امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني.

وحثّت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك، عبر الرابط التالي: www.nca.gov.sa/pages/ccc.html ، وذلك في مدة أقصاها يوم الأربعاء 1441/7/16هـ، الموافق 2020/3/11م.

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