كما تواصل البلديات التابعة للأمانة أعمالها الرقابية بجميع أسواق النفع العام على مدار الساعة، مشددة في الوقت ذاته على تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع، وتطبيق العقوبات بحق المنشآت والمحلات المخالفة، والتأكيد على جميع مرتادي المحلات والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامات، وقياس درجة الحرارة.

كثفت أمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية بمركز وادي جازان اليوم، شملت المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جازان.. جولات رقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية بمركز الوادي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-08 كثفت أمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية بمركز وادي جازان اليوم، شملت المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما تواصل البلديات التابعة للأمانة أعمالها الرقابية بجميع أسواق النفع العام على مدار الساعة، مشددة في الوقت ذاته على تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع، وتطبيق العقوبات بحق المنشآت والمحلات المخالفة، والتأكيد على جميع مرتادي المحلات والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامات، وقياس درجة الحرارة.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 11:54 AM

جازان.. جولات رقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية بمركز الوادي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا





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كثفت أمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية بمركز وادي جازان اليوم، شملت المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تواصل البلديات التابعة للأمانة أعمالها الرقابية بجميع أسواق النفع العام على مدار الساعة، مشددة في الوقت ذاته على تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع، وتطبيق العقوبات بحق المنشآت والمحلات المخالفة، والتأكيد على جميع مرتادي المحلات والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامات، وقياس درجة الحرارة.