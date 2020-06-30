حالة أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 9 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.