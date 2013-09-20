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الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة

حذرت من الانهيار التام للأنظمة المؤسسية

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم (الاثنين)، وجود ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني؛ للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.

وقال المكتب عبر حسابه على "تويتر": "هناك ضرورة عاجلة لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".

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الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة
سبق

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم (الاثنين)، وجود ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني؛ للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.

وقال المكتب عبر حسابه على "تويتر": "هناك ضرورة عاجلة لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:36 PM

الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة

حذرت من الانهيار التام للأنظمة المؤسسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم (الاثنين)، وجود ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني؛ للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.

وقال المكتب عبر حسابه على "تويتر": "هناك ضرورة عاجلة لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".

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