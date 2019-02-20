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الملحق التجاري السعودي بروسيا يباشر أعماله

لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدَيْن

باشر أسامة بن عبدالرحمن الفريدي الحربي، الملحق التجاري لسفارة السعودية في روسيا الاتحادية، عمله في مقر السفارة بالعاصمة موسكو، وذلك عقب افتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، الملحقية هناك.

وبهذه المناسبة أكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن إنشاء ملحقية تجارية في موسكو يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وتمكين الوصول للفرص التجارية والاستثمارية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبيَّن أن إنشاء الملحقية التجارية يأتي ضمن مساعي وجهود الهيئة في التوسع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح ملحقيات تجارية جديدة.

يُذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلة بوكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، تتولى الإشراف على الملحقيات التجارية، التي يبلغ عددها 17 ملحقية تجارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملحق التجاري السعودي بروسيا يباشر أعماله
سبق

باشر أسامة بن عبدالرحمن الفريدي الحربي، الملحق التجاري لسفارة السعودية في روسيا الاتحادية، عمله في مقر السفارة بالعاصمة موسكو، وذلك عقب افتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، الملحقية هناك.

وبهذه المناسبة أكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن إنشاء ملحقية تجارية في موسكو يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وتمكين الوصول للفرص التجارية والاستثمارية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبيَّن أن إنشاء الملحقية التجارية يأتي ضمن مساعي وجهود الهيئة في التوسع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح ملحقيات تجارية جديدة.

يُذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلة بوكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، تتولى الإشراف على الملحقيات التجارية، التي يبلغ عددها 17 ملحقية تجارية.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:13 PM

الملحق التجاري السعودي بروسيا يباشر أعماله

لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدَيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - موسكو
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باشر أسامة بن عبدالرحمن الفريدي الحربي، الملحق التجاري لسفارة السعودية في روسيا الاتحادية، عمله في مقر السفارة بالعاصمة موسكو، وذلك عقب افتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، الملحقية هناك.

وبهذه المناسبة أكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن إنشاء ملحقية تجارية في موسكو يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وتمكين الوصول للفرص التجارية والاستثمارية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبيَّن أن إنشاء الملحقية التجارية يأتي ضمن مساعي وجهود الهيئة في التوسع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح ملحقيات تجارية جديدة.

يُذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلة بوكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، تتولى الإشراف على الملحقيات التجارية، التي يبلغ عددها 17 ملحقية تجارية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,152
142 مليون ..

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