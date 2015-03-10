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هل ينتهي "كورونا" مع حلول فصل الصيف؟ استشاري يجيب

قال: كثير من الفيروسات تزداد بفترة الشتاء.. وهذه هي الاحتمالية

توقّع استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن يقل فيروس كورونا الجديد في فترة الصيف.

جاء ذلك في رد على سؤال عبدالله المديفر في برنامج "في الصورة" عما إذا كان فيروس كورونا الجديد سينتهي في الصيف؛ حيث أجاب "باهبري" بقوله: "كثير من الفيروسات تقل في فترة الصيف وتزداد في فترة الشتاء، ونظرًا لأن فيروس كورونا جديد فلن يستطيع أحد أن يؤكد أنه ينتهي أو لا ينتهي في فترة الصيف".

وأضاف: "احتمال يقل الفيروس في فصل الصيف".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل ينتهي "كورونا" مع حلول فصل الصيف؟ استشاري يجيب
سبق

توقّع استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن يقل فيروس كورونا الجديد في فترة الصيف.

جاء ذلك في رد على سؤال عبدالله المديفر في برنامج "في الصورة" عما إذا كان فيروس كورونا الجديد سينتهي في الصيف؛ حيث أجاب "باهبري" بقوله: "كثير من الفيروسات تقل في فترة الصيف وتزداد في فترة الشتاء، ونظرًا لأن فيروس كورونا جديد فلن يستطيع أحد أن يؤكد أنه ينتهي أو لا ينتهي في فترة الصيف".

وأضاف: "احتمال يقل الفيروس في فصل الصيف".

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
10:21 AM

هل ينتهي "كورونا" مع حلول فصل الصيف؟ استشاري يجيب

قال: كثير من الفيروسات تزداد بفترة الشتاء.. وهذه هي الاحتمالية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
8,552

توقّع استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن يقل فيروس كورونا الجديد في فترة الصيف.

جاء ذلك في رد على سؤال عبدالله المديفر في برنامج "في الصورة" عما إذا كان فيروس كورونا الجديد سينتهي في الصيف؛ حيث أجاب "باهبري" بقوله: "كثير من الفيروسات تقل في فترة الصيف وتزداد في فترة الشتاء، ونظرًا لأن فيروس كورونا جديد فلن يستطيع أحد أن يؤكد أنه ينتهي أو لا ينتهي في فترة الصيف".

وأضاف: "احتمال يقل الفيروس في فصل الصيف".

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