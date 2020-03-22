أمير الجوف يشكل لجنة مركزية لمتابعة تداعيات "كورونا"

تعقد اجتماعاتها عن بُعد بشكل أسبوعي برئاسة وكيل الإمارة

أصدر الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف قرارًا بتشكيل لجنة مركزية برئاسة وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وعضوية عددٍ من مديري الإدارات الحكومية، تُعنى برصد ومتابعة تداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي تعمل على عقد اجتماعاتها عن بُعد بشكل أسبوعي برئاسة وكيل الإمارة مع أعضاء اللجنة.

‏ ورأس وكيل الإمارة اليوم اجتماعًا عن بُعد مع أعضاء اللجنة تم من خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها متابعة القرارات ذات الصلة الصادرة من الجهات العليا ومراقبة الوضع التمويني والغذائي والمراكز الصحية والعلاجية‏ والصيدلية ورصد الأسعار والاحتكار، كما ناقشت اللجنة تتبع النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع غير الربحي والتطوعي وزيادة المبادرات وتنسيق الحملات التوعوية واستعراض ما تم نشره في وسائل ‏الإعلام والتواصل الاجتماعي عن الأزمة.

وحثت اللجنة الجميع على التجاوب مع ما تصدره الجهات ذات العلاقة من تعليمات وإرشادات للوقاية من فيروس كورونا، منوهين في الوقت ذاته بالتجاوب الملحوظ مع الحملة التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف #أنا_جالس_في_بيتي ، متمنين للجميع السلامة، داعين الله أن يحمي بلادنا ويدفع عنها وعن الجميع هذا الوباء.

ويأتي تشكيل اللجنة انسجامًا مع الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها من فيرس كورونا المستجد وتماشيًا مع قرارات اللجنة المشكلة، ‏لاحتواء هذا الوباء ودرء مخاطر تفشيه وانتشاره ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقها في كل المنشآت والجهات الرسمية والخاصة.