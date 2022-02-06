النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 قتلى من الجيش الباكستاني في إطلاق نار عبر الحدود مع أفغانستان

إسلام آباد طالبت كابول بالالتزام بتعهداتها بمكافحة الإرهاب

قتل خمسة جنود من الجيش الباكستاني، اليوم "الأحد"، في إطلاق نار من أراضي أفغانستان.

وأدانت وزارة الدفاع الباكستانية، في بيان أوردته "فرانس 24"، بأشد العبارات الممكنة، استخدام أراضي أفغانستان من قبل الإرهابيين لممارسة أنشطتهم ضد باكستان.

وأفادت بأن الهجوم العابر للحدود استهدف قوات منتشرة في منطقة كرم بمحافظة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأضافت الوزارة أن القوات الباكستانية ردت على الهجوم، وهناك تقارير استخبارية عن تكبد الإرهابيين خسائر فادحة.

وطالبت حكومة "طالبان" بالوفاء بتعهداتها في مكافحة الإرهاب العابر للحدود.

من ناحيتها تبنت حركة "طالبان باكستان" الهجوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
5 قتلى من الجيش الباكستاني في إطلاق نار عبر الحدود مع أفغانستان
سبق

قتل خمسة جنود من الجيش الباكستاني، اليوم "الأحد"، في إطلاق نار من أراضي أفغانستان.

وأدانت وزارة الدفاع الباكستانية، في بيان أوردته "فرانس 24"، بأشد العبارات الممكنة، استخدام أراضي أفغانستان من قبل الإرهابيين لممارسة أنشطتهم ضد باكستان.

وأفادت بأن الهجوم العابر للحدود استهدف قوات منتشرة في منطقة كرم بمحافظة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأضافت الوزارة أن القوات الباكستانية ردت على الهجوم، وهناك تقارير استخبارية عن تكبد الإرهابيين خسائر فادحة.

وطالبت حكومة "طالبان" بالوفاء بتعهداتها في مكافحة الإرهاب العابر للحدود.

من ناحيتها تبنت حركة "طالبان باكستان" الهجوم.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
06:44 PM

5 قتلى من الجيش الباكستاني في إطلاق نار عبر الحدود مع أفغانستان

إسلام آباد طالبت كابول بالالتزام بتعهداتها بمكافحة الإرهاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
590

قتل خمسة جنود من الجيش الباكستاني، اليوم "الأحد"، في إطلاق نار من أراضي أفغانستان.

وأدانت وزارة الدفاع الباكستانية، في بيان أوردته "فرانس 24"، بأشد العبارات الممكنة، استخدام أراضي أفغانستان من قبل الإرهابيين لممارسة أنشطتهم ضد باكستان.

وأفادت بأن الهجوم العابر للحدود استهدف قوات منتشرة في منطقة كرم بمحافظة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأضافت الوزارة أن القوات الباكستانية ردت على الهجوم، وهناك تقارير استخبارية عن تكبد الإرهابيين خسائر فادحة.

وطالبت حكومة "طالبان" بالوفاء بتعهداتها في مكافحة الإرهاب العابر للحدود.

من ناحيتها تبنت حركة "طالبان باكستان" الهجوم.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,255
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,963
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,027

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة