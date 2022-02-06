5 قتلى من الجيش الباكستاني في إطلاق نار عبر الحدود مع أفغانستان

إسلام آباد طالبت كابول بالالتزام بتعهداتها بمكافحة الإرهاب

قتل خمسة جنود من الجيش الباكستاني، اليوم "الأحد"، في إطلاق نار من أراضي أفغانستان.

وأدانت وزارة الدفاع الباكستانية، في بيان أوردته "فرانس 24"، بأشد العبارات الممكنة، استخدام أراضي أفغانستان من قبل الإرهابيين لممارسة أنشطتهم ضد باكستان.

وأفادت بأن الهجوم العابر للحدود استهدف قوات منتشرة في منطقة كرم بمحافظة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأضافت الوزارة أن القوات الباكستانية ردت على الهجوم، وهناك تقارير استخبارية عن تكبد الإرهابيين خسائر فادحة.

وطالبت حكومة "طالبان" بالوفاء بتعهداتها في مكافحة الإرهاب العابر للحدود.

من ناحيتها تبنت حركة "طالبان باكستان" الهجوم.