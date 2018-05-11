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جدة.. "العوضي" خرج من منزله ولم يعد منذ 4 أيام والبحث يتواصل

والده: يعاني من اعتلالات نفسية وبحثنا عنه بجميع المراكز والمستشفيات

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة جدة وذوو الشاب عبدالقادر أحمد العوضي جهودهم للبحث عنه، بعد خروجه من منزله بحي الصفا يوم الخميس الماضي دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وقال والد المفقود إن نجله "عبدالقادر " فقد يوم الخميس الماضي , بحي الصفا بعد خروجه من المنزل، ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات, مشيراً إلى أن ابنه يعاني من اعتلالات نفسية.

وأوضح والد الشاب المفقود أن عدداً من أقاربه وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه, حيث تم إبلاغ قسم شرطة الشمالية بجدة، وناشد عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، الاتصال بالجهات الأمنية أو الاتصال بالرقم 0500110908

الجهات الأمنية محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. "العوضي" خرج من منزله ولم يعد منذ 4 أيام والبحث يتواصل
سبق

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة جدة وذوو الشاب عبدالقادر أحمد العوضي جهودهم للبحث عنه، بعد خروجه من منزله بحي الصفا يوم الخميس الماضي دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وقال والد المفقود إن نجله "عبدالقادر " فقد يوم الخميس الماضي , بحي الصفا بعد خروجه من المنزل، ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات, مشيراً إلى أن ابنه يعاني من اعتلالات نفسية.

وأوضح والد الشاب المفقود أن عدداً من أقاربه وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه, حيث تم إبلاغ قسم شرطة الشمالية بجدة، وناشد عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، الاتصال بالجهات الأمنية أو الاتصال بالرقم 0500110908

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
09:19 PM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:24 PM

جدة.. "العوضي" خرج من منزله ولم يعد منذ 4 أيام والبحث يتواصل

والده: يعاني من اعتلالات نفسية وبحثنا عنه بجميع المراكز والمستشفيات

A A A
سعود الدعجاني - جدة
1
8,894

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة جدة وذوو الشاب عبدالقادر أحمد العوضي جهودهم للبحث عنه، بعد خروجه من منزله بحي الصفا يوم الخميس الماضي دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وقال والد المفقود إن نجله "عبدالقادر " فقد يوم الخميس الماضي , بحي الصفا بعد خروجه من المنزل، ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات, مشيراً إلى أن ابنه يعاني من اعتلالات نفسية.

وأوضح والد الشاب المفقود أن عدداً من أقاربه وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه, حيث تم إبلاغ قسم شرطة الشمالية بجدة، وناشد عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، الاتصال بالجهات الأمنية أو الاتصال بالرقم 0500110908

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