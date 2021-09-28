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"رئاسة الحرس الملكي" تحتفل باليوم الوطني الـ91

اشتمل على الكثير من الفقرات والمشاركات المتنوعة

احتفلت رئاسة الحرس الملكي باليوم الوطني الـ91 للمملكة، وسط مشاركة واسعة وعريضة من وحداتها وإداراتها المختلفة.

واشتمل الحفل على الكثير من الفقرات والمشاركات المتنوعة؛ حيث تضمن عرضًا مرئيًّا تناول إمكانيات الحرس الملكي، ومسيرة داخل الإسكان بمشاركة الفرقة الموسيقية وسرية العروض والخيالة وكتيبة الشرطة العسكرية بالدراجات النارية، إلى جانب الطيران والسيارات القديمة المستخدمة في المواكب الرسمية في العهود السابقة، بالإضافة إلى إقامة "العرضة السعودية" على المسرح المعد لذلك؛ حيث تعد هذه الفعاليات فريدة من نوعها وكانت خلال هذا العام بالتعاون مع هيئة الترفيه وأمانات المناطق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رئاسة الحرس الملكي" تحتفل باليوم الوطني الـ91
سبق

احتفلت رئاسة الحرس الملكي باليوم الوطني الـ91 للمملكة، وسط مشاركة واسعة وعريضة من وحداتها وإداراتها المختلفة.

واشتمل الحفل على الكثير من الفقرات والمشاركات المتنوعة؛ حيث تضمن عرضًا مرئيًّا تناول إمكانيات الحرس الملكي، ومسيرة داخل الإسكان بمشاركة الفرقة الموسيقية وسرية العروض والخيالة وكتيبة الشرطة العسكرية بالدراجات النارية، إلى جانب الطيران والسيارات القديمة المستخدمة في المواكب الرسمية في العهود السابقة، بالإضافة إلى إقامة "العرضة السعودية" على المسرح المعد لذلك؛ حيث تعد هذه الفعاليات فريدة من نوعها وكانت خلال هذا العام بالتعاون مع هيئة الترفيه وأمانات المناطق.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
12:37 PM

"رئاسة الحرس الملكي" تحتفل باليوم الوطني الـ91

اشتمل على الكثير من الفقرات والمشاركات المتنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت رئاسة الحرس الملكي باليوم الوطني الـ91 للمملكة، وسط مشاركة واسعة وعريضة من وحداتها وإداراتها المختلفة.

واشتمل الحفل على الكثير من الفقرات والمشاركات المتنوعة؛ حيث تضمن عرضًا مرئيًّا تناول إمكانيات الحرس الملكي، ومسيرة داخل الإسكان بمشاركة الفرقة الموسيقية وسرية العروض والخيالة وكتيبة الشرطة العسكرية بالدراجات النارية، إلى جانب الطيران والسيارات القديمة المستخدمة في المواكب الرسمية في العهود السابقة، بالإضافة إلى إقامة "العرضة السعودية" على المسرح المعد لذلك؛ حيث تعد هذه الفعاليات فريدة من نوعها وكانت خلال هذا العام بالتعاون مع هيئة الترفيه وأمانات المناطق.

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