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من فتنة مارقة إلى أمر سامٍ.. "بن سعيد" يروي قصة إنشاء مبرة شهداء الحرم

تفاصيل يحكيها بعد 40 عامًا من واقعة الاقتحام مؤطرًا للأعمال الجليلة المباركة

كشف أمين عام مبرة شهداء الحرم المكي الشريف منصور بن عبدالله بن سعيد لـ"سبق"، أنه فور انقضاء حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف في أوائل عام 1400هـ، أصدرت القيادة الكريمة أوامرها وتوجيهاتها بالتكفل بأسر شهداء الحرم المكي الشريف، وتكريم الشهداء وذويهم.

وأوضح: "أنشئت مبرة باسم (شهداء الحرم المكي الشريف)؛ وذلك بموجب الأمر السامي الكريم رقم 2505/8 وتاريخ 13/ 11/ 1402هـ؛ لتكون بابًا من الخير المستمر، ولتبقى ذكرى لبطولة هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الذود عن حمى البيت الحرام، وعملوا على تطهيره من رجس الفئة المارقة التي استباحت حرمات الله.

وتابع: "تصرف الأموال التي يتم تحصيلها لشراء أوقاف يكون أجرها وثوابها لشهداء الحرم المكي الشريف، وتوزع غلة الأوقاف على الأعمال الخيرية وأعمال البر، سواء بإعانة المعوزين والفقراء والمساكين، أو إنشاء مشروعات خيرية كالأربطة والمساجد، أو الإسهام في أي عمل خيري، وفي حال حاجة أسر الشهداء فهم أولي بالبر من غيرهم".

وأضاف: "منذ تأسيس المبرة وحتى يومنا هذا، وهي تساهم في الأعمال الجليلة المباركة التي نص عليها نظامها، ومن ذلك مساعدة الفقراء والمحتاجين، ودعم الجهات الخيرية بمختلف أنشطتها الدينية والاجتماعية، منطلقةً في كل ذلك من حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي عهده الأمين، وإشراف رئيس مجلس إدارة المبرة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مبرة شهداء الحرم المكي الشريف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من فتنة مارقة إلى أمر سامٍ.. "بن سعيد" يروي قصة إنشاء مبرة شهداء الحرم
سبق

كشف أمين عام مبرة شهداء الحرم المكي الشريف منصور بن عبدالله بن سعيد لـ"سبق"، أنه فور انقضاء حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف في أوائل عام 1400هـ، أصدرت القيادة الكريمة أوامرها وتوجيهاتها بالتكفل بأسر شهداء الحرم المكي الشريف، وتكريم الشهداء وذويهم.

وأوضح: "أنشئت مبرة باسم (شهداء الحرم المكي الشريف)؛ وذلك بموجب الأمر السامي الكريم رقم 2505/8 وتاريخ 13/ 11/ 1402هـ؛ لتكون بابًا من الخير المستمر، ولتبقى ذكرى لبطولة هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الذود عن حمى البيت الحرام، وعملوا على تطهيره من رجس الفئة المارقة التي استباحت حرمات الله.

وتابع: "تصرف الأموال التي يتم تحصيلها لشراء أوقاف يكون أجرها وثوابها لشهداء الحرم المكي الشريف، وتوزع غلة الأوقاف على الأعمال الخيرية وأعمال البر، سواء بإعانة المعوزين والفقراء والمساكين، أو إنشاء مشروعات خيرية كالأربطة والمساجد، أو الإسهام في أي عمل خيري، وفي حال حاجة أسر الشهداء فهم أولي بالبر من غيرهم".

وأضاف: "منذ تأسيس المبرة وحتى يومنا هذا، وهي تساهم في الأعمال الجليلة المباركة التي نص عليها نظامها، ومن ذلك مساعدة الفقراء والمحتاجين، ودعم الجهات الخيرية بمختلف أنشطتها الدينية والاجتماعية، منطلقةً في كل ذلك من حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي عهده الأمين، وإشراف رئيس مجلس إدارة المبرة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مبرة شهداء الحرم المكي الشريف".

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
01:06 PM

من فتنة مارقة إلى أمر سامٍ.. "بن سعيد" يروي قصة إنشاء مبرة شهداء الحرم

تفاصيل يحكيها بعد 40 عامًا من واقعة الاقتحام مؤطرًا للأعمال الجليلة المباركة

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عبدالله الراجحي - جدة
7
18,808

كشف أمين عام مبرة شهداء الحرم المكي الشريف منصور بن عبدالله بن سعيد لـ"سبق"، أنه فور انقضاء حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف في أوائل عام 1400هـ، أصدرت القيادة الكريمة أوامرها وتوجيهاتها بالتكفل بأسر شهداء الحرم المكي الشريف، وتكريم الشهداء وذويهم.

وأوضح: "أنشئت مبرة باسم (شهداء الحرم المكي الشريف)؛ وذلك بموجب الأمر السامي الكريم رقم 2505/8 وتاريخ 13/ 11/ 1402هـ؛ لتكون بابًا من الخير المستمر، ولتبقى ذكرى لبطولة هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الذود عن حمى البيت الحرام، وعملوا على تطهيره من رجس الفئة المارقة التي استباحت حرمات الله.

وتابع: "تصرف الأموال التي يتم تحصيلها لشراء أوقاف يكون أجرها وثوابها لشهداء الحرم المكي الشريف، وتوزع غلة الأوقاف على الأعمال الخيرية وأعمال البر، سواء بإعانة المعوزين والفقراء والمساكين، أو إنشاء مشروعات خيرية كالأربطة والمساجد، أو الإسهام في أي عمل خيري، وفي حال حاجة أسر الشهداء فهم أولي بالبر من غيرهم".

وأضاف: "منذ تأسيس المبرة وحتى يومنا هذا، وهي تساهم في الأعمال الجليلة المباركة التي نص عليها نظامها، ومن ذلك مساعدة الفقراء والمحتاجين، ودعم الجهات الخيرية بمختلف أنشطتها الدينية والاجتماعية، منطلقةً في كل ذلك من حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي عهده الأمين، وإشراف رئيس مجلس إدارة المبرة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مبرة شهداء الحرم المكي الشريف".

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