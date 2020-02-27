الشيخ الخثلان: تعليق دخول المعتمرين منهج نبوي وحماية لأرواح المسلمين

قال: التدابير الواقية من فعل الأسباب المشروعة

أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أن قرار المملكة بتعليق دخول المعتمرين والزوار مؤقتاً اتخذ لتحقيق المصلحة العامة للمسلمين، وذلك للحفاظ على أرواح المسلمين من هذا المرض الفتاك (كورونا) المنتشر في العالم.

وأضاف"الخثلان" أن هذا المرض من طبيعته سرعة الانتقال من شخص لآخر بطريق العدوى وهو مرض فتاك قد يتسبب في الوفاة، كما حصل ذلك في عدد من دول العالم.

وأبان أنه في العمرة يجتمع عدد كبير من المعتمرين في المطاف وفي المسعى، ولو وجد في هؤلاء المعتمرين مصاب بهذا المرض، فربما نقله لغيره بطريق العدوى خاصة وأن المطاف والمسعى يكون فيه في كثير من الأحيان ازدحام، وربما انتقل أيضاً لبعض المسلمين المقيمين في مكة.

وأشار الشيخ سعد الخثلان إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم فقال: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) رواه البخاري، ولما قدم وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم رجل مجذوم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا قد بايعناك فارجع) رواه مسلم.

وقال: "مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين لكن لما كان الجذام مرضاً معدياً أمر بالفرار واجتناب مخالطة المجذوم وأمر المصاب بالجذام بالرجوع، لئلا ينقل هذا المرض لغيره بطريق العدوى"، مبينًا أن التدابير الواقية من انتشار الأمراض المعدية منهج نبوي وهو من فعل الأسباب المشروعة.

واختتم الشيخ سعد الخثلان أنه يتبين أن ما اتخذته المملكة العربية السعودية من إيقاف دخول المعتمرين مؤقتاً يتفق مع الأدلة والأصول والقواعد الشرعية، سائلًا الله لولاة الأمر التسديد والتوفيق لما يحب ويرضى.