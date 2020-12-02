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"العمل الدولية": جائحة "كوفيد-19" تسببت في انخفاض الأجور

المنظمة أكدت أن اتساع انعدام المساواة يهدد بتركة من الفقر

أعلنت منظمة العمل الدولية أن جائحة كوفيد-19 تسببت في انخفاض الأجور الشهرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مرجحة أن تفرض الأزمة ضغطاً هائلاً باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب.

وأشارت في تقرير أصدرته اليوم، إلى أنه حتى قبل الجائحة كان مئات الملايين من الناس يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر: اتساع انعدام المساواة الناجم عن أزمة كوفيد-19 يهدد بتركة من الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي قد تكون مدمرة، داعياً إلى اتباع استراتيجية انتعاش تتمحور حول الإنسان، ووضع سياسات مناسبة للأجور تأخذ في الحسبان استدامة الوظائف والمنشـآت، وتتصدى أيضاً لأوجه عدم المساواة وضرورة استدامة الطلب.

وأضاف: يجب التعامل أيضاً مع بعض المسائل الشائكة حول أسباب اقتران بعض الأعمال ذات القيمة الاجتماعية العالية -كمقدمي الرعاية والمدرسين- في أغلب الأحيان بأجور متدنية.

وقد تضمن التقرير تحليلاً لأنظمة الحد الأدنى للأجور التي تضطلع بدور مهم في تحقيق انتعاش مستدام وعادل.

ورغم أن الحدود الدنيا للأجور موجودة حالياً بشكل من الأشكال في 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، إلا أن التقرير توصل إلى أن 266 مليون شخص -أي 15% من الإجراء في العالم- كانوا حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19 يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور للساعة الواحدة؛ إما بسبب عدم الامتثال أو لأنهم كانوا مستبعدين قانونياً من هذه المشاريع، كما أن المرأة موجودة بنسب عالية في فئة من يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو أقل.

منظمة العمل الدولية

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"العمل الدولية": جائحة "كوفيد-19" تسببت في انخفاض الأجور
سبق

أعلنت منظمة العمل الدولية أن جائحة كوفيد-19 تسببت في انخفاض الأجور الشهرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مرجحة أن تفرض الأزمة ضغطاً هائلاً باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب.

وأشارت في تقرير أصدرته اليوم، إلى أنه حتى قبل الجائحة كان مئات الملايين من الناس يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر: اتساع انعدام المساواة الناجم عن أزمة كوفيد-19 يهدد بتركة من الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي قد تكون مدمرة، داعياً إلى اتباع استراتيجية انتعاش تتمحور حول الإنسان، ووضع سياسات مناسبة للأجور تأخذ في الحسبان استدامة الوظائف والمنشـآت، وتتصدى أيضاً لأوجه عدم المساواة وضرورة استدامة الطلب.

وأضاف: يجب التعامل أيضاً مع بعض المسائل الشائكة حول أسباب اقتران بعض الأعمال ذات القيمة الاجتماعية العالية -كمقدمي الرعاية والمدرسين- في أغلب الأحيان بأجور متدنية.

وقد تضمن التقرير تحليلاً لأنظمة الحد الأدنى للأجور التي تضطلع بدور مهم في تحقيق انتعاش مستدام وعادل.

ورغم أن الحدود الدنيا للأجور موجودة حالياً بشكل من الأشكال في 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، إلا أن التقرير توصل إلى أن 266 مليون شخص -أي 15% من الإجراء في العالم- كانوا حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19 يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور للساعة الواحدة؛ إما بسبب عدم الامتثال أو لأنهم كانوا مستبعدين قانونياً من هذه المشاريع، كما أن المرأة موجودة بنسب عالية في فئة من يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو أقل.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
04:58 PM

"العمل الدولية": جائحة "كوفيد-19" تسببت في انخفاض الأجور

المنظمة أكدت أن اتساع انعدام المساواة يهدد بتركة من الفقر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت منظمة العمل الدولية أن جائحة كوفيد-19 تسببت في انخفاض الأجور الشهرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مرجحة أن تفرض الأزمة ضغطاً هائلاً باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب.

وأشارت في تقرير أصدرته اليوم، إلى أنه حتى قبل الجائحة كان مئات الملايين من الناس يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر: اتساع انعدام المساواة الناجم عن أزمة كوفيد-19 يهدد بتركة من الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي قد تكون مدمرة، داعياً إلى اتباع استراتيجية انتعاش تتمحور حول الإنسان، ووضع سياسات مناسبة للأجور تأخذ في الحسبان استدامة الوظائف والمنشـآت، وتتصدى أيضاً لأوجه عدم المساواة وضرورة استدامة الطلب.

وأضاف: يجب التعامل أيضاً مع بعض المسائل الشائكة حول أسباب اقتران بعض الأعمال ذات القيمة الاجتماعية العالية -كمقدمي الرعاية والمدرسين- في أغلب الأحيان بأجور متدنية.

وقد تضمن التقرير تحليلاً لأنظمة الحد الأدنى للأجور التي تضطلع بدور مهم في تحقيق انتعاش مستدام وعادل.

ورغم أن الحدود الدنيا للأجور موجودة حالياً بشكل من الأشكال في 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، إلا أن التقرير توصل إلى أن 266 مليون شخص -أي 15% من الإجراء في العالم- كانوا حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19 يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور للساعة الواحدة؛ إما بسبب عدم الامتثال أو لأنهم كانوا مستبعدين قانونياً من هذه المشاريع، كما أن المرأة موجودة بنسب عالية في فئة من يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو أقل.

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