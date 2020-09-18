وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 84372 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 5214677 إصابة بالفيروس.

سجلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1174 حالة وفاة.

الهند: 96424 إصابة جديدة و1174 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-18 سجلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1174 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 84372 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 5214677 إصابة بالفيروس.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 02:49 PM

الهند: 96424 إصابة جديدة و1174 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 84372 والإصابات 5214677





A A A





0 مشاركة

سجلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1174 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 84372 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 5214677 إصابة بالفيروس.