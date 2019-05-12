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جدة.. ضبط 1397 مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا

إغلاق 5 مواقع بسبب اشتباه حالات إصابة و4 أخرى مؤكد بها

أسفرت الأعمال الميدانية لأمانة محافظة جدة عبر 15 بلدية تابعة لها، على المحال التجارية والإصحاح البيئي وأعمال النظافة، عن ضبط 1397 مخالفة خاصة بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك خلال 33690 جولة، إضافة لـ535 مخالفة تتعلق بالأنشطة المستثناة وغير المستثناة خلال ساعات الحظر، وتم إغلاق 5 مواقع بسبب اشتباه حالات فيروس كورونا و4 مواقع مؤكد بها الحالات.

وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد بن علي القرني، أنه جرى خلال هذه الجولات مصادرة 27359 كيلوجراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمي وإصدار 2008 شهادات صحية، منوهاً إلى جهود الرقابة على الصحة العامة والإصحاح البيئي؛ حيث جرى تكليف 664 مراقباً و148 آلية ومعدة لتنفيذ الأعمال.

وأشار إلى تطهير وتعقيم 30228 موقعاً توزعت على المرافق العامة والمباني الحكومية وغيرها، بما في ذلك عدد من المواقع التي يرتادها السكان بشكل مكثف، إضافة لتطهير وتعقيم 90667 آلية ومعدة وحاوية، بإجمالي 7,5 مليون لتر من المطهرات المستخدمة بعد تخفيفها بالمياه، وفي جانب أعمال النظافة جرى تخصيص 1956 موظفاً وعاملاً و351 آلية ومعدة، ورفع خلالها 146820 طناً من النفايات، و437401 متر مكعب أنقاض ومخلفات.

أمانة محافظة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. ضبط 1397 مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا
سبق

أسفرت الأعمال الميدانية لأمانة محافظة جدة عبر 15 بلدية تابعة لها، على المحال التجارية والإصحاح البيئي وأعمال النظافة، عن ضبط 1397 مخالفة خاصة بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك خلال 33690 جولة، إضافة لـ535 مخالفة تتعلق بالأنشطة المستثناة وغير المستثناة خلال ساعات الحظر، وتم إغلاق 5 مواقع بسبب اشتباه حالات فيروس كورونا و4 مواقع مؤكد بها الحالات.

وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد بن علي القرني، أنه جرى خلال هذه الجولات مصادرة 27359 كيلوجراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمي وإصدار 2008 شهادات صحية، منوهاً إلى جهود الرقابة على الصحة العامة والإصحاح البيئي؛ حيث جرى تكليف 664 مراقباً و148 آلية ومعدة لتنفيذ الأعمال.

وأشار إلى تطهير وتعقيم 30228 موقعاً توزعت على المرافق العامة والمباني الحكومية وغيرها، بما في ذلك عدد من المواقع التي يرتادها السكان بشكل مكثف، إضافة لتطهير وتعقيم 90667 آلية ومعدة وحاوية، بإجمالي 7,5 مليون لتر من المطهرات المستخدمة بعد تخفيفها بالمياه، وفي جانب أعمال النظافة جرى تخصيص 1956 موظفاً وعاملاً و351 آلية ومعدة، ورفع خلالها 146820 طناً من النفايات، و437401 متر مكعب أنقاض ومخلفات.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:05 PM

جدة.. ضبط 1397 مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا

إغلاق 5 مواقع بسبب اشتباه حالات إصابة و4 أخرى مؤكد بها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أسفرت الأعمال الميدانية لأمانة محافظة جدة عبر 15 بلدية تابعة لها، على المحال التجارية والإصحاح البيئي وأعمال النظافة، عن ضبط 1397 مخالفة خاصة بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك خلال 33690 جولة، إضافة لـ535 مخالفة تتعلق بالأنشطة المستثناة وغير المستثناة خلال ساعات الحظر، وتم إغلاق 5 مواقع بسبب اشتباه حالات فيروس كورونا و4 مواقع مؤكد بها الحالات.

وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد بن علي القرني، أنه جرى خلال هذه الجولات مصادرة 27359 كيلوجراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمي وإصدار 2008 شهادات صحية، منوهاً إلى جهود الرقابة على الصحة العامة والإصحاح البيئي؛ حيث جرى تكليف 664 مراقباً و148 آلية ومعدة لتنفيذ الأعمال.

وأشار إلى تطهير وتعقيم 30228 موقعاً توزعت على المرافق العامة والمباني الحكومية وغيرها، بما في ذلك عدد من المواقع التي يرتادها السكان بشكل مكثف، إضافة لتطهير وتعقيم 90667 آلية ومعدة وحاوية، بإجمالي 7,5 مليون لتر من المطهرات المستخدمة بعد تخفيفها بالمياه، وفي جانب أعمال النظافة جرى تخصيص 1956 موظفاً وعاملاً و351 آلية ومعدة، ورفع خلالها 146820 طناً من النفايات، و437401 متر مكعب أنقاض ومخلفات.

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