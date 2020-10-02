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وكيل إمارة الرياض يزور سفارة الكويت لتقديم العزاء

في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قام وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بزيارة اليوم، لسفارة دولة الكويت بالرياض، قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل "السديري" تعازي ومواساة أمير منطقة الرياض ونائبه لسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره على المشاعر الطيبة ومشاركة العزاء، داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

وفي ختام الزيارة، دوّن "السديري" كلمة في سجل السفارة جاء فيها: الحمد لله على قضائه، لقد فقدت الأمة العربية والإسلامية والعالم قبل الأشقاء في الكويت ونحن بالمملكة العربية السعودية؛ قامة سياسية وقائداً فذاً نذر نفسه لشعبه ودولته وأمته، ومآثره لا يمكن حصرها في سجل تأبين.

وأضاف: أنا هنا اليوم أنقل أحر تعازي أمير الرياض الذي كلفني شخصياً، وكذلك تعازي النائب، ولا أجد ما أكتبه فيعجز القلب ويتوقف اللسان ولا أقول إلا ما قاله سيدي خادم الحرمين الشريفين: إننا نعزي أنفسنا بسمو الشيخ صباح، وحفظ الله الكويت الشقيقة الحبيبة بقيادة الشيخ نواف الأحمد الصباح، وحفظ الله أسرة آل صباح الكرام الأعزاء والشعب الكويتي وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وكيل إمارة الرياض يزور سفارة الكويت لتقديم العزاء
سبق

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قام وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بزيارة اليوم، لسفارة دولة الكويت بالرياض، قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل "السديري" تعازي ومواساة أمير منطقة الرياض ونائبه لسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره على المشاعر الطيبة ومشاركة العزاء، داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

وفي ختام الزيارة، دوّن "السديري" كلمة في سجل السفارة جاء فيها: الحمد لله على قضائه، لقد فقدت الأمة العربية والإسلامية والعالم قبل الأشقاء في الكويت ونحن بالمملكة العربية السعودية؛ قامة سياسية وقائداً فذاً نذر نفسه لشعبه ودولته وأمته، ومآثره لا يمكن حصرها في سجل تأبين.

وأضاف: أنا هنا اليوم أنقل أحر تعازي أمير الرياض الذي كلفني شخصياً، وكذلك تعازي النائب، ولا أجد ما أكتبه فيعجز القلب ويتوقف اللسان ولا أقول إلا ما قاله سيدي خادم الحرمين الشريفين: إننا نعزي أنفسنا بسمو الشيخ صباح، وحفظ الله الكويت الشقيقة الحبيبة بقيادة الشيخ نواف الأحمد الصباح، وحفظ الله أسرة آل صباح الكرام الأعزاء والشعب الكويتي وإنا لله وإنا إليه راجعون.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
04:14 PM

وكيل إمارة الرياض يزور سفارة الكويت لتقديم العزاء

في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قام وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بزيارة اليوم، لسفارة دولة الكويت بالرياض، قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل "السديري" تعازي ومواساة أمير منطقة الرياض ونائبه لسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره على المشاعر الطيبة ومشاركة العزاء، داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

وفي ختام الزيارة، دوّن "السديري" كلمة في سجل السفارة جاء فيها: الحمد لله على قضائه، لقد فقدت الأمة العربية والإسلامية والعالم قبل الأشقاء في الكويت ونحن بالمملكة العربية السعودية؛ قامة سياسية وقائداً فذاً نذر نفسه لشعبه ودولته وأمته، ومآثره لا يمكن حصرها في سجل تأبين.

وأضاف: أنا هنا اليوم أنقل أحر تعازي أمير الرياض الذي كلفني شخصياً، وكذلك تعازي النائب، ولا أجد ما أكتبه فيعجز القلب ويتوقف اللسان ولا أقول إلا ما قاله سيدي خادم الحرمين الشريفين: إننا نعزي أنفسنا بسمو الشيخ صباح، وحفظ الله الكويت الشقيقة الحبيبة بقيادة الشيخ نواف الأحمد الصباح، وحفظ الله أسرة آل صباح الكرام الأعزاء والشعب الكويتي وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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