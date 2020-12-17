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ترقية قائد أمن المنشآت بالخبر والظهران لرتبة "عميد مهندس"

يتلقى العميد مهندس جعفر محمد الزهراني قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الخبر والظهران، التهاني والتبريكات، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد مهندس.

نتمنى من الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

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ترقية قائد أمن المنشآت بالخبر والظهران لرتبة "عميد مهندس"
سبق

يتلقى العميد مهندس جعفر محمد الزهراني قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الخبر والظهران، التهاني والتبريكات، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد مهندس.

نتمنى من الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:36 AM

ترقية قائد أمن المنشآت بالخبر والظهران لرتبة "عميد مهندس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يتلقى العميد مهندس جعفر محمد الزهراني قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الخبر والظهران، التهاني والتبريكات، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد مهندس.

نتمنى من الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

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