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عبر منصة معين.. ديوان المظالم يُطلق خدمة الأسئلة الشائعة

تيسيراً للزائرين للاستفادة من التغذية الراجعة من الاستفسارات

أطلق ديوان المظالم خدمة الأسئلة الشائعة عبر منصة معين الرقمية، التي تمكّن الزائر للمنصة من الاطلاع على إجابات أكثر الاستفسارات الواردة من المستفيدين من خدمات منصة معين الرقمية، وذلك تيسيراً للزائرين للاستفادة من التغذية الراجعة من استفسارات المستفيدين حيال الخدمات الرقمية التي يقدمها ديوان المظالم.

ويأتي هذا الإطلاق للخدمة التي لا تشترط للاستفادة منها وجود حساب، أو تسجيل دخول في المنصة، كجزءٍ من التحديثات الدائمة والمستمرة للمنصة، بهدف تحقيق الفائدة وتوفير الوقت للمستفيد من منصة معين الرقمية التي أصبحت نقطة الاتصال الأولى للمستفيدين من خدمات ديوان المظالم.

وكان ديوان المظالم خلال الأسبوع الماضي قد أعلن عبر تقريره ربع السنوي الرابع للسنة الهجرية المنصرمة، أن عدد الصفحات المعروضة عبر منصة معين الرقمية تجاوز سبعة ملايين خلال ثلاثة أشهر، كرقم قياسي جديد تحققه المنصة.

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عبر منصة معين.. ديوان المظالم يُطلق خدمة الأسئلة الشائعة
سبق

أطلق ديوان المظالم خدمة الأسئلة الشائعة عبر منصة معين الرقمية، التي تمكّن الزائر للمنصة من الاطلاع على إجابات أكثر الاستفسارات الواردة من المستفيدين من خدمات منصة معين الرقمية، وذلك تيسيراً للزائرين للاستفادة من التغذية الراجعة من استفسارات المستفيدين حيال الخدمات الرقمية التي يقدمها ديوان المظالم.

ويأتي هذا الإطلاق للخدمة التي لا تشترط للاستفادة منها وجود حساب، أو تسجيل دخول في المنصة، كجزءٍ من التحديثات الدائمة والمستمرة للمنصة، بهدف تحقيق الفائدة وتوفير الوقت للمستفيد من منصة معين الرقمية التي أصبحت نقطة الاتصال الأولى للمستفيدين من خدمات ديوان المظالم.

وكان ديوان المظالم خلال الأسبوع الماضي قد أعلن عبر تقريره ربع السنوي الرابع للسنة الهجرية المنصرمة، أن عدد الصفحات المعروضة عبر منصة معين الرقمية تجاوز سبعة ملايين خلال ثلاثة أشهر، كرقم قياسي جديد تحققه المنصة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
09:25 AM

عبر منصة معين.. ديوان المظالم يُطلق خدمة الأسئلة الشائعة

تيسيراً للزائرين للاستفادة من التغذية الراجعة من الاستفسارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق ديوان المظالم خدمة الأسئلة الشائعة عبر منصة معين الرقمية، التي تمكّن الزائر للمنصة من الاطلاع على إجابات أكثر الاستفسارات الواردة من المستفيدين من خدمات منصة معين الرقمية، وذلك تيسيراً للزائرين للاستفادة من التغذية الراجعة من استفسارات المستفيدين حيال الخدمات الرقمية التي يقدمها ديوان المظالم.

ويأتي هذا الإطلاق للخدمة التي لا تشترط للاستفادة منها وجود حساب، أو تسجيل دخول في المنصة، كجزءٍ من التحديثات الدائمة والمستمرة للمنصة، بهدف تحقيق الفائدة وتوفير الوقت للمستفيد من منصة معين الرقمية التي أصبحت نقطة الاتصال الأولى للمستفيدين من خدمات ديوان المظالم.

وكان ديوان المظالم خلال الأسبوع الماضي قد أعلن عبر تقريره ربع السنوي الرابع للسنة الهجرية المنصرمة، أن عدد الصفحات المعروضة عبر منصة معين الرقمية تجاوز سبعة ملايين خلال ثلاثة أشهر، كرقم قياسي جديد تحققه المنصة.

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