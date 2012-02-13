النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

"اتحاد الغرف" يدعو مخالفي "مكافحة التستر" لتصحيح الأوضاع قبل الأربعاء القادم

خصص 20 وحدة لاستقبال راغبي التصحيح بالغرف إضافة لـ 70 مختصاً ومختصة

دعا اتحاد الغرف التجارية السعودية، المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها الأربعاء المقبل 16 فبراير 2022م.

وأوضح الاتحاد أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة، قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 20 وحدة لاستقبال راغبي التصحيح بالغرف، وعدد سبعين مختصاً ومختصة في الغرف التجارية لاستقبال مسؤولي الشركات لتصحيح أوضاعهم، مبيناً أن مراكز التصحيح بالغرف التجارية استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 4000 زيارة واتصال، حيث قدمت الوحدات أكثر من 5000 خدمة للمنشآت وأصحابها.

وطالب اتحاد الغرف السعودية، المنشآت المخالفة بسرعة التقدم، ووفق خيارات التصحيح التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافةً إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

وأكد أن الجهات الحكومية منحت مزايا إضافية خلال الفترة الماضية، منها إعفاء المستثمرين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والنقل من شرط توفير رأس المال وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وتخفيض شرط الإيرادات السنوية من 10 ملايين ريال إلى مليونَي ريال.

وحث اتحاد الغرف السعودية، المنشآت على سرعة الاستفادة في مهلة التصحيح، حتى يحصلوا على المميزات العديدة التي يتم منحها لهم، منها: استمرار النشاط التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، ونظامية التصرف بالأموال التجارية، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.

وبين أن وحدات استقبال راغبي التصحيح بالغرف التجارية تستقبل الراغبين لتسهيل إجراءاتهم والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المشورة لهم، مما يسهم في تمكينهم من تصحيح أوضاعهم.

اتحاد الغرف التجارية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اتحاد الغرف" يدعو مخالفي "مكافحة التستر" لتصحيح الأوضاع قبل الأربعاء القادم
سبق

دعا اتحاد الغرف التجارية السعودية، المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها الأربعاء المقبل 16 فبراير 2022م.

وأوضح الاتحاد أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة، قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 20 وحدة لاستقبال راغبي التصحيح بالغرف، وعدد سبعين مختصاً ومختصة في الغرف التجارية لاستقبال مسؤولي الشركات لتصحيح أوضاعهم، مبيناً أن مراكز التصحيح بالغرف التجارية استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 4000 زيارة واتصال، حيث قدمت الوحدات أكثر من 5000 خدمة للمنشآت وأصحابها.

وطالب اتحاد الغرف السعودية، المنشآت المخالفة بسرعة التقدم، ووفق خيارات التصحيح التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافةً إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

وأكد أن الجهات الحكومية منحت مزايا إضافية خلال الفترة الماضية، منها إعفاء المستثمرين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والنقل من شرط توفير رأس المال وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وتخفيض شرط الإيرادات السنوية من 10 ملايين ريال إلى مليونَي ريال.

وحث اتحاد الغرف السعودية، المنشآت على سرعة الاستفادة في مهلة التصحيح، حتى يحصلوا على المميزات العديدة التي يتم منحها لهم، منها: استمرار النشاط التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، ونظامية التصرف بالأموال التجارية، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.

وبين أن وحدات استقبال راغبي التصحيح بالغرف التجارية تستقبل الراغبين لتسهيل إجراءاتهم والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المشورة لهم، مما يسهم في تمكينهم من تصحيح أوضاعهم.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
12:36 PM

"اتحاد الغرف" يدعو مخالفي "مكافحة التستر" لتصحيح الأوضاع قبل الأربعاء القادم

خصص 20 وحدة لاستقبال راغبي التصحيح بالغرف إضافة لـ 70 مختصاً ومختصة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
495

دعا اتحاد الغرف التجارية السعودية، المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها الأربعاء المقبل 16 فبراير 2022م.

وأوضح الاتحاد أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة، قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 20 وحدة لاستقبال راغبي التصحيح بالغرف، وعدد سبعين مختصاً ومختصة في الغرف التجارية لاستقبال مسؤولي الشركات لتصحيح أوضاعهم، مبيناً أن مراكز التصحيح بالغرف التجارية استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 4000 زيارة واتصال، حيث قدمت الوحدات أكثر من 5000 خدمة للمنشآت وأصحابها.

وطالب اتحاد الغرف السعودية، المنشآت المخالفة بسرعة التقدم، ووفق خيارات التصحيح التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافةً إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

وأكد أن الجهات الحكومية منحت مزايا إضافية خلال الفترة الماضية، منها إعفاء المستثمرين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والنقل من شرط توفير رأس المال وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وتخفيض شرط الإيرادات السنوية من 10 ملايين ريال إلى مليونَي ريال.

وحث اتحاد الغرف السعودية، المنشآت على سرعة الاستفادة في مهلة التصحيح، حتى يحصلوا على المميزات العديدة التي يتم منحها لهم، منها: استمرار النشاط التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، ونظامية التصرف بالأموال التجارية، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.

وبين أن وحدات استقبال راغبي التصحيح بالغرف التجارية تستقبل الراغبين لتسهيل إجراءاتهم والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المشورة لهم، مما يسهم في تمكينهم من تصحيح أوضاعهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,842
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,100
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,102

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة