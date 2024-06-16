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"أكاديمية مسك" تطلق برنامج تنمية المهارات القيادية

تهدف إلى الاستفادة من الخبرات في دعم  القياديين السعوديين

وقعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وهي مؤسسة غير ربحية تكرِّس أهدافها لتشجيع التعلم والابتكار وتنمية مهارات القيادة، مؤخرًا اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك (GE) في مجال تنمية المهارات القيادية لكبار القادة السعوديين.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر النجار، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" المهندس هشام البهكلي في السعودية والبحرين.

وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من خبرات أحد أهم أكاديميات القيادة في العالم لدعم وتعزيز مهارات القياديين السعوديين وتطوير أساليب وفكر وسلوكيات أصيلة تنهض بأعمال المؤسسات الأهلية والحكومية لتحقيق رؤية 2030.

وتعـد المبادرة أولى خطوات التعاون، حيث أطلقت أكاديمية مسك وجنرال إلكتريك "برنامج القيادة المسرع" لمجموعة مختارة من كبار القادة السعوديين الذين يتمتعون بإمكانيات عالية في القطاعين الحكومي والخاص ليستفيدوا من البرامج التي ستُعقد صفيًّا وافتراضيًّا في معهد جنرال إلكتريك للتطوير القيادي في كروتونفيل في نيويورك. وانطلقت المبادرة بجلسة افتراضية لمجموعة مختارة من القادة السعوديين في الشهر الماضي بتنسيق مشترك بين أكاديمية مسك وجنرال إلكتريك.

وتسلط جنرال إلكتريك الضوء في معهدها في كروتونفيل على أحدث أساليب القيادة، وتغرس سلوكياتها المثلى وتشارك الأفكار مع أكثر المفكرين تأثيرًا في الأوساط الأكاديمية والتجارية، وتخلق تجارب تعليمية تحويلية لإلهام قادة اليوم وإعداد قادة الغد، والهدف من ذلك هو التخطيط لبرامج إضافية بتنسيق وثيق بين الجهتين.

وقال المهندس عمر النجار حول الشراكة: يسعدنا التعاون مع جنرال إلكتريك في مجال التطوير القيادي، نظرًا لأن إحدى السمات المميزة لبرامج القيادة لدينا هي تمكين المشاركين من تطوير أسلوب قيادة تطبيقي وأصيل يتلاءم مع حجم وطبيعة الأهداف والتحديات الخاصة بالمملكة، وكلنا ثقة بأنه من خلال العمل عن كثب مع مختصي جنرال إلكتريك في كروتونفيل، سيتمكن المشاركون من تطبيق ما اكتسبوه خلال هذه التجربة التحويلية على أرض الواقع في عملهم.

من جانبه، قال المهندس البهكلي: نفخر بالشراكة مع أكاديمية مسك ودعم العمل الرائع الذي يقومون به لتمكين السعوديين والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بشكل مباشر، كما يسعدنا أن نستقبل القادة السعوديين الموهوبين مستقبلاً في كروتونفيل، ونتطلع ليس فقط إلى البرامج التدريبية ولكن أيضًا إلى التعلم منهم في ظل بيئة تعاونية.

يذكر أن أكاديمية مسك تعمل على تطوير مصفوفة برامج متميزة لتطوير وصقل مهارات القادة في القطاعين الأهلي والحكومي، إضافة إلى ما تقدمه من برامج تؤهل مزيدًا من المواطنين لسوق العمل بمهارات المستقبل.

مسك الخيرية مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية أكاديمية مسك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أكاديمية مسك" تطلق برنامج تنمية المهارات القيادية
سبق

وقعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وهي مؤسسة غير ربحية تكرِّس أهدافها لتشجيع التعلم والابتكار وتنمية مهارات القيادة، مؤخرًا اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك (GE) في مجال تنمية المهارات القيادية لكبار القادة السعوديين.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر النجار، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" المهندس هشام البهكلي في السعودية والبحرين.

وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من خبرات أحد أهم أكاديميات القيادة في العالم لدعم وتعزيز مهارات القياديين السعوديين وتطوير أساليب وفكر وسلوكيات أصيلة تنهض بأعمال المؤسسات الأهلية والحكومية لتحقيق رؤية 2030.

وتعـد المبادرة أولى خطوات التعاون، حيث أطلقت أكاديمية مسك وجنرال إلكتريك "برنامج القيادة المسرع" لمجموعة مختارة من كبار القادة السعوديين الذين يتمتعون بإمكانيات عالية في القطاعين الحكومي والخاص ليستفيدوا من البرامج التي ستُعقد صفيًّا وافتراضيًّا في معهد جنرال إلكتريك للتطوير القيادي في كروتونفيل في نيويورك. وانطلقت المبادرة بجلسة افتراضية لمجموعة مختارة من القادة السعوديين في الشهر الماضي بتنسيق مشترك بين أكاديمية مسك وجنرال إلكتريك.

وتسلط جنرال إلكتريك الضوء في معهدها في كروتونفيل على أحدث أساليب القيادة، وتغرس سلوكياتها المثلى وتشارك الأفكار مع أكثر المفكرين تأثيرًا في الأوساط الأكاديمية والتجارية، وتخلق تجارب تعليمية تحويلية لإلهام قادة اليوم وإعداد قادة الغد، والهدف من ذلك هو التخطيط لبرامج إضافية بتنسيق وثيق بين الجهتين.

وقال المهندس عمر النجار حول الشراكة: يسعدنا التعاون مع جنرال إلكتريك في مجال التطوير القيادي، نظرًا لأن إحدى السمات المميزة لبرامج القيادة لدينا هي تمكين المشاركين من تطوير أسلوب قيادة تطبيقي وأصيل يتلاءم مع حجم وطبيعة الأهداف والتحديات الخاصة بالمملكة، وكلنا ثقة بأنه من خلال العمل عن كثب مع مختصي جنرال إلكتريك في كروتونفيل، سيتمكن المشاركون من تطبيق ما اكتسبوه خلال هذه التجربة التحويلية على أرض الواقع في عملهم.

من جانبه، قال المهندس البهكلي: نفخر بالشراكة مع أكاديمية مسك ودعم العمل الرائع الذي يقومون به لتمكين السعوديين والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بشكل مباشر، كما يسعدنا أن نستقبل القادة السعوديين الموهوبين مستقبلاً في كروتونفيل، ونتطلع ليس فقط إلى البرامج التدريبية ولكن أيضًا إلى التعلم منهم في ظل بيئة تعاونية.

يذكر أن أكاديمية مسك تعمل على تطوير مصفوفة برامج متميزة لتطوير وصقل مهارات القادة في القطاعين الأهلي والحكومي، إضافة إلى ما تقدمه من برامج تؤهل مزيدًا من المواطنين لسوق العمل بمهارات المستقبل.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
02:13 PM

"أكاديمية مسك" تطلق برنامج تنمية المهارات القيادية

تهدف إلى الاستفادة من الخبرات في دعم  القياديين السعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وهي مؤسسة غير ربحية تكرِّس أهدافها لتشجيع التعلم والابتكار وتنمية مهارات القيادة، مؤخرًا اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك (GE) في مجال تنمية المهارات القيادية لكبار القادة السعوديين.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر النجار، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" المهندس هشام البهكلي في السعودية والبحرين.

وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من خبرات أحد أهم أكاديميات القيادة في العالم لدعم وتعزيز مهارات القياديين السعوديين وتطوير أساليب وفكر وسلوكيات أصيلة تنهض بأعمال المؤسسات الأهلية والحكومية لتحقيق رؤية 2030.

وتعـد المبادرة أولى خطوات التعاون، حيث أطلقت أكاديمية مسك وجنرال إلكتريك "برنامج القيادة المسرع" لمجموعة مختارة من كبار القادة السعوديين الذين يتمتعون بإمكانيات عالية في القطاعين الحكومي والخاص ليستفيدوا من البرامج التي ستُعقد صفيًّا وافتراضيًّا في معهد جنرال إلكتريك للتطوير القيادي في كروتونفيل في نيويورك. وانطلقت المبادرة بجلسة افتراضية لمجموعة مختارة من القادة السعوديين في الشهر الماضي بتنسيق مشترك بين أكاديمية مسك وجنرال إلكتريك.

وتسلط جنرال إلكتريك الضوء في معهدها في كروتونفيل على أحدث أساليب القيادة، وتغرس سلوكياتها المثلى وتشارك الأفكار مع أكثر المفكرين تأثيرًا في الأوساط الأكاديمية والتجارية، وتخلق تجارب تعليمية تحويلية لإلهام قادة اليوم وإعداد قادة الغد، والهدف من ذلك هو التخطيط لبرامج إضافية بتنسيق وثيق بين الجهتين.

وقال المهندس عمر النجار حول الشراكة: يسعدنا التعاون مع جنرال إلكتريك في مجال التطوير القيادي، نظرًا لأن إحدى السمات المميزة لبرامج القيادة لدينا هي تمكين المشاركين من تطوير أسلوب قيادة تطبيقي وأصيل يتلاءم مع حجم وطبيعة الأهداف والتحديات الخاصة بالمملكة، وكلنا ثقة بأنه من خلال العمل عن كثب مع مختصي جنرال إلكتريك في كروتونفيل، سيتمكن المشاركون من تطبيق ما اكتسبوه خلال هذه التجربة التحويلية على أرض الواقع في عملهم.

من جانبه، قال المهندس البهكلي: نفخر بالشراكة مع أكاديمية مسك ودعم العمل الرائع الذي يقومون به لتمكين السعوديين والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بشكل مباشر، كما يسعدنا أن نستقبل القادة السعوديين الموهوبين مستقبلاً في كروتونفيل، ونتطلع ليس فقط إلى البرامج التدريبية ولكن أيضًا إلى التعلم منهم في ظل بيئة تعاونية.

يذكر أن أكاديمية مسك تعمل على تطوير مصفوفة برامج متميزة لتطوير وصقل مهارات القادة في القطاعين الأهلي والحكومي، إضافة إلى ما تقدمه من برامج تؤهل مزيدًا من المواطنين لسوق العمل بمهارات المستقبل.

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