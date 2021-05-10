النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

"فطوركم يوصلكم".. شاهد توزيع 1600 مادة غذائية على صائمين بحائل

مبادرة لـ"شباب خير أمة" توزعها "جود".. وزارة تشرف و"الرويضي" حاضر

‬شارك أمين مجلس شباب حائل الدكتور جمال الرويضي، نيابة عن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، بتوزيع أكثر من 1600 مادة غذائية على الصائمين ضمن مبادرة "فطوركم يوصلكم" التي تنفّذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوزعها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، بفريقها التطوعي.

وأكد "الرويضي"، أن رؤية المملكة 2030، حرصت على تعزيز وتنمية العمل التطوعي، وأن شباب المنطقة يشارك وينظم تلك المبادرات ويساهم في تنفيذها.

وأضاف: لاحظنا الاحترافية والمهنية في تنفيذ شباب المنطقة مبادرات وفرص العمل التطوعي والتي إحداها "فطوركم يوصلكم" والتي تعمل على تفطير الصائم لكسب الأجر والثواب من الله في هذا الشهر الفضيل، والتي أثبتت نجاحها واستهدافها للمستفيد بمقر إقامته.

وأردف: "لم يقتصر العمل التطوعي على الشباب فقط، بل برز الأطفال في المشاركة وحرصوا على ذلك، وظهر ذلك في احترافية توزيعهم وتعاملهم مما يكسبهم شخصية قوية تغذيها مبادئ وقيما تجعلهم أعضاء فعّالين نافعين لأنفسهم ومجتمعهم".

وثمّن الرويضي، الدور الكبير الذي قام به جميع المتطوعين في المبادرة من تنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من مخاطر إصابة المشاركين والمستفيدين ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19، وقدم شكره لمشرف المبادرة عدي الهمزاني.

من جهته، أشار مشرف المبادرة بمنطقة حائل عدي الهمزاني، أن مشاركة أمين مجلس شباب حائل نيابة عن نائب أمير المنطقة ساهمت بشكل كبير في تشجيع المتطوعين على بذل المزيد من الجهد وتشجيعهم، مؤكدًا أن اهتمام أمير منطقة حائل ونائبه بالعمل التطوعي بالمنطقة سيسهم باستقطاب المزيد من المتطوعين وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي لتنمية المجتمع، وتعزيز التلاحم والترابط بين أفراده، شاكراً أمين مجلس شباب حائل وأعضاء المجلس الذين شاركوا المتطوعين توزيع الوجبات على الصائمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"فطوركم يوصلكم".. شاهد توزيع 1600 مادة غذائية على صائمين بحائل
سبق

‬شارك أمين مجلس شباب حائل الدكتور جمال الرويضي، نيابة عن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، بتوزيع أكثر من 1600 مادة غذائية على الصائمين ضمن مبادرة "فطوركم يوصلكم" التي تنفّذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوزعها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، بفريقها التطوعي.

وأكد "الرويضي"، أن رؤية المملكة 2030، حرصت على تعزيز وتنمية العمل التطوعي، وأن شباب المنطقة يشارك وينظم تلك المبادرات ويساهم في تنفيذها.

وأضاف: لاحظنا الاحترافية والمهنية في تنفيذ شباب المنطقة مبادرات وفرص العمل التطوعي والتي إحداها "فطوركم يوصلكم" والتي تعمل على تفطير الصائم لكسب الأجر والثواب من الله في هذا الشهر الفضيل، والتي أثبتت نجاحها واستهدافها للمستفيد بمقر إقامته.

وأردف: "لم يقتصر العمل التطوعي على الشباب فقط، بل برز الأطفال في المشاركة وحرصوا على ذلك، وظهر ذلك في احترافية توزيعهم وتعاملهم مما يكسبهم شخصية قوية تغذيها مبادئ وقيما تجعلهم أعضاء فعّالين نافعين لأنفسهم ومجتمعهم".

وثمّن الرويضي، الدور الكبير الذي قام به جميع المتطوعين في المبادرة من تنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من مخاطر إصابة المشاركين والمستفيدين ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19، وقدم شكره لمشرف المبادرة عدي الهمزاني.

من جهته، أشار مشرف المبادرة بمنطقة حائل عدي الهمزاني، أن مشاركة أمين مجلس شباب حائل نيابة عن نائب أمير المنطقة ساهمت بشكل كبير في تشجيع المتطوعين على بذل المزيد من الجهد وتشجيعهم، مؤكدًا أن اهتمام أمير منطقة حائل ونائبه بالعمل التطوعي بالمنطقة سيسهم باستقطاب المزيد من المتطوعين وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي لتنمية المجتمع، وتعزيز التلاحم والترابط بين أفراده، شاكراً أمين مجلس شباب حائل وأعضاء المجلس الذين شاركوا المتطوعين توزيع الوجبات على الصائمين.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
02:11 PM

"فطوركم يوصلكم".. شاهد توزيع 1600 مادة غذائية على صائمين بحائل

مبادرة لـ"شباب خير أمة" توزعها "جود".. وزارة تشرف و"الرويضي" حاضر

A A A
خالد السليمي - حائل
2
1,091

‬شارك أمين مجلس شباب حائل الدكتور جمال الرويضي، نيابة عن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، بتوزيع أكثر من 1600 مادة غذائية على الصائمين ضمن مبادرة "فطوركم يوصلكم" التي تنفّذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوزعها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، بفريقها التطوعي.

وأكد "الرويضي"، أن رؤية المملكة 2030، حرصت على تعزيز وتنمية العمل التطوعي، وأن شباب المنطقة يشارك وينظم تلك المبادرات ويساهم في تنفيذها.

وأضاف: لاحظنا الاحترافية والمهنية في تنفيذ شباب المنطقة مبادرات وفرص العمل التطوعي والتي إحداها "فطوركم يوصلكم" والتي تعمل على تفطير الصائم لكسب الأجر والثواب من الله في هذا الشهر الفضيل، والتي أثبتت نجاحها واستهدافها للمستفيد بمقر إقامته.

وأردف: "لم يقتصر العمل التطوعي على الشباب فقط، بل برز الأطفال في المشاركة وحرصوا على ذلك، وظهر ذلك في احترافية توزيعهم وتعاملهم مما يكسبهم شخصية قوية تغذيها مبادئ وقيما تجعلهم أعضاء فعّالين نافعين لأنفسهم ومجتمعهم".

وثمّن الرويضي، الدور الكبير الذي قام به جميع المتطوعين في المبادرة من تنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من مخاطر إصابة المشاركين والمستفيدين ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19، وقدم شكره لمشرف المبادرة عدي الهمزاني.

من جهته، أشار مشرف المبادرة بمنطقة حائل عدي الهمزاني، أن مشاركة أمين مجلس شباب حائل نيابة عن نائب أمير المنطقة ساهمت بشكل كبير في تشجيع المتطوعين على بذل المزيد من الجهد وتشجيعهم، مؤكدًا أن اهتمام أمير منطقة حائل ونائبه بالعمل التطوعي بالمنطقة سيسهم باستقطاب المزيد من المتطوعين وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي لتنمية المجتمع، وتعزيز التلاحم والترابط بين أفراده، شاكراً أمين مجلس شباب حائل وأعضاء المجلس الذين شاركوا المتطوعين توزيع الوجبات على الصائمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة