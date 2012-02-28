خادم الحرمين الشريفين يطمئن هاتفيًا على صحة ملك المغرب

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية للاطمئنان على صحة جلالته.

وقد عبر جلالة ملك المغرب عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الصادقة، داعياً الله ألا يريه أي مكروه.

