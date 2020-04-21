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"الصحة العالمية" تحذِّر: "كورونا" العدو رقم واحد.. شيطان ينبغي أن يقاتله الجميع

"غبريسوس" قال للصحفيين: "ثقوا بنا.. الأسوأ لا يزال أمامنا.. فلنمنع هذه المأساة"

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غبريسوس، من أن "الأسوأ قادم" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا؛ ليدق بذلك أجراس خطر جديدة بشأن الجائحة، فيما بدأت العديد من الدول تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية لكبح جماح تفشيه، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، لم يحدِّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالضبط سبب اعتقاده أن تفشي الجائحة التي أصابت قرابة مليونَيْن ونصف المليون شخص، وقتلت ما يزيد على 166 ألفًا، بحسب إحصاءات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، قد يزداد سوءًا، بالرغم من أنه وآخرين كانوا قد أشاروا إلى احتمالية تفشي الوباء مستقبلاً في أنحاء إفريقيا، حيث النُّظم الصحية أقل تطورًا.. وقال للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف: "ثقوا بنا، الأسوأ لا يزال أمامنا. فلنمنع هذه المأساة. إنه فيروس لا يزال كثير من الناس لا يفهمونه".

وفي واحدة من أخطر تشبيهاته حتى اليوم ألمح غبريسوس إلى ما يطلق عليه الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت قبل أكثر من 100 عام، وقال إن فيروس كورونا "له تركيب خطير للغاية، وهذا يحدث، مثل إنفلونزا 1918 التي قتلت نحو 100 مليون شخص".

ووصف تيدروس الفيروس بأنه "عدو الناس رقم واحد"، وقال "إننا نحذر منذ اليوم الأول. هذا شيطان؛ ينبغي أن يقاتله الجميع".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية" تحذِّر: "كورونا" العدو رقم واحد.. شيطان ينبغي أن يقاتله الجميع
سبق

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غبريسوس، من أن "الأسوأ قادم" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا؛ ليدق بذلك أجراس خطر جديدة بشأن الجائحة، فيما بدأت العديد من الدول تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية لكبح جماح تفشيه، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، لم يحدِّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالضبط سبب اعتقاده أن تفشي الجائحة التي أصابت قرابة مليونَيْن ونصف المليون شخص، وقتلت ما يزيد على 166 ألفًا، بحسب إحصاءات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، قد يزداد سوءًا، بالرغم من أنه وآخرين كانوا قد أشاروا إلى احتمالية تفشي الوباء مستقبلاً في أنحاء إفريقيا، حيث النُّظم الصحية أقل تطورًا.. وقال للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف: "ثقوا بنا، الأسوأ لا يزال أمامنا. فلنمنع هذه المأساة. إنه فيروس لا يزال كثير من الناس لا يفهمونه".

وفي واحدة من أخطر تشبيهاته حتى اليوم ألمح غبريسوس إلى ما يطلق عليه الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت قبل أكثر من 100 عام، وقال إن فيروس كورونا "له تركيب خطير للغاية، وهذا يحدث، مثل إنفلونزا 1918 التي قتلت نحو 100 مليون شخص".

ووصف تيدروس الفيروس بأنه "عدو الناس رقم واحد"، وقال "إننا نحذر منذ اليوم الأول. هذا شيطان؛ ينبغي أن يقاتله الجميع".

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:16 AM

"الصحة العالمية" تحذِّر: "كورونا" العدو رقم واحد.. شيطان ينبغي أن يقاتله الجميع

"غبريسوس" قال للصحفيين: "ثقوا بنا.. الأسوأ لا يزال أمامنا.. فلنمنع هذه المأساة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غبريسوس، من أن "الأسوأ قادم" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا؛ ليدق بذلك أجراس خطر جديدة بشأن الجائحة، فيما بدأت العديد من الدول تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية لكبح جماح تفشيه، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، لم يحدِّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالضبط سبب اعتقاده أن تفشي الجائحة التي أصابت قرابة مليونَيْن ونصف المليون شخص، وقتلت ما يزيد على 166 ألفًا، بحسب إحصاءات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، قد يزداد سوءًا، بالرغم من أنه وآخرين كانوا قد أشاروا إلى احتمالية تفشي الوباء مستقبلاً في أنحاء إفريقيا، حيث النُّظم الصحية أقل تطورًا.. وقال للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف: "ثقوا بنا، الأسوأ لا يزال أمامنا. فلنمنع هذه المأساة. إنه فيروس لا يزال كثير من الناس لا يفهمونه".

وفي واحدة من أخطر تشبيهاته حتى اليوم ألمح غبريسوس إلى ما يطلق عليه الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت قبل أكثر من 100 عام، وقال إن فيروس كورونا "له تركيب خطير للغاية، وهذا يحدث، مثل إنفلونزا 1918 التي قتلت نحو 100 مليون شخص".

ووصف تيدروس الفيروس بأنه "عدو الناس رقم واحد"، وقال "إننا نحذر منذ اليوم الأول. هذا شيطان؛ ينبغي أن يقاتله الجميع".

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