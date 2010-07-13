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مواطن يكشف لـ"سبق" تفاصيل "الذكرى الخطية" التي احتفظ بها 45 عامًا

ظلت داخل "قليب" في إحدى المزارع.. واستخرجها بعد وفاة صديقه

كشف صاحب مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يستخرج ذكرى خطية من صديقه مدفونة منذ 45 عامًا عن تفاصيل القصة التي احتفظ بها سنوات طويلة، وكشفها بعد وفاة أحد أعز أصدقائه.

وقال المواطن عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون الذي ظهر في الفيديو إن هذه الذكرى الخطية تمت كتابتها عام 1395 هـ عندما كان هو وزميله أحمد النافع يذاكران للاختبارات النهائية عام 94/ 95، وتم إخفاء تلك الورقة التي عنونت بـ"الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان".

وأضاف اللعبون لـ"سبق" بأن هذه الذكرى الخطية حملت عبارات أيام الشباب، ووُضعت في علبة، وحُفظت داخل " قليب" في إحدى المزارع.

وتابع "اللعبون" بأنه هو من خط تلك الذكرى قبل 45 عامًا خلال فترة دراستهما بالمعهد العلمي في محافظة المجمعة.

وعن سبب استخراج هذه الذكرى قال "اللعبون": كنت ذاكرًا إياها طوال هذه المدة لمكانة صاحبي مني الذي ذُكر في الورقة، وهو أحمد النافع الهبدان، ولكن بعد وفاته -رحمه الله- عام 1434 هـ بمدة تحدثت عنها لأحد الأشخاص فتعجب من ذلك، ودعاني ذلك لحفرها، وإخراجها، وقام بتصوير ما حدث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يكشف لـ"سبق" تفاصيل "الذكرى الخطية" التي احتفظ بها 45 عامًا
سبق

كشف صاحب مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يستخرج ذكرى خطية من صديقه مدفونة منذ 45 عامًا عن تفاصيل القصة التي احتفظ بها سنوات طويلة، وكشفها بعد وفاة أحد أعز أصدقائه.

وقال المواطن عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون الذي ظهر في الفيديو إن هذه الذكرى الخطية تمت كتابتها عام 1395 هـ عندما كان هو وزميله أحمد النافع يذاكران للاختبارات النهائية عام 94/ 95، وتم إخفاء تلك الورقة التي عنونت بـ"الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان".

وأضاف اللعبون لـ"سبق" بأن هذه الذكرى الخطية حملت عبارات أيام الشباب، ووُضعت في علبة، وحُفظت داخل " قليب" في إحدى المزارع.

وتابع "اللعبون" بأنه هو من خط تلك الذكرى قبل 45 عامًا خلال فترة دراستهما بالمعهد العلمي في محافظة المجمعة.

وعن سبب استخراج هذه الذكرى قال "اللعبون": كنت ذاكرًا إياها طوال هذه المدة لمكانة صاحبي مني الذي ذُكر في الورقة، وهو أحمد النافع الهبدان، ولكن بعد وفاته -رحمه الله- عام 1434 هـ بمدة تحدثت عنها لأحد الأشخاص فتعجب من ذلك، ودعاني ذلك لحفرها، وإخراجها، وقام بتصوير ما حدث.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
12:14 AM

مواطن يكشف لـ"سبق" تفاصيل "الذكرى الخطية" التي احتفظ بها 45 عامًا

ظلت داخل "قليب" في إحدى المزارع.. واستخرجها بعد وفاة صديقه

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
16
23,650

كشف صاحب مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يستخرج ذكرى خطية من صديقه مدفونة منذ 45 عامًا عن تفاصيل القصة التي احتفظ بها سنوات طويلة، وكشفها بعد وفاة أحد أعز أصدقائه.

وقال المواطن عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون الذي ظهر في الفيديو إن هذه الذكرى الخطية تمت كتابتها عام 1395 هـ عندما كان هو وزميله أحمد النافع يذاكران للاختبارات النهائية عام 94/ 95، وتم إخفاء تلك الورقة التي عنونت بـ"الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان".

وأضاف اللعبون لـ"سبق" بأن هذه الذكرى الخطية حملت عبارات أيام الشباب، ووُضعت في علبة، وحُفظت داخل " قليب" في إحدى المزارع.

وتابع "اللعبون" بأنه هو من خط تلك الذكرى قبل 45 عامًا خلال فترة دراستهما بالمعهد العلمي في محافظة المجمعة.

وعن سبب استخراج هذه الذكرى قال "اللعبون": كنت ذاكرًا إياها طوال هذه المدة لمكانة صاحبي مني الذي ذُكر في الورقة، وهو أحمد النافع الهبدان، ولكن بعد وفاته -رحمه الله- عام 1434 هـ بمدة تحدثت عنها لأحد الأشخاص فتعجب من ذلك، ودعاني ذلك لحفرها، وإخراجها، وقام بتصوير ما حدث.

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