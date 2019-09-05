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"وطن الشموخ".. "تعليم الرياض" تعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ89

28 نشاطاً وفعالية متنوعة يتم تنفيذها بكل المدارس وأندية الحي ومقار الإدارة

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامج الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار " وطن الشموخ"، والذي سينفذ في جميع مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقاً من ترسيخ مرتكزات رؤية المملكة ( 2030) ومضامينها في تعميق الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى طلاب وطالبات التعليم العام.
وأبان "الغامدي" أن انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني وبرامجه وأنشطته سيكون اعتبار من الثلاثاء 25/ 1 وحتى الأحد 30/ 1/ 1441هــ، مؤكداً توثيق الفعاليات المنفذة في المدارس وتزويد مكاتب التعليم بالتقارير الختامية قبل تاريخ 4/ 2 وإرسال تقارير المكاتب إلى إدارة النشاط بالإدارة العامة في موعد أقصاه 11/ 2/ 1441هــ
وبيّن أن هناك لجانًا تنفيذية مشكلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية العاملة سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني 89.
وتابع "الغامدي": تتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني، 28 نشاطاً وفعالية متنوعة يتم تنفيذها خلال الاحتفاء بالمناسبة في كل المدارس وأندية الحي ومقار إدارة التعليم؛ من أبرزها: إلقاء كلمات وجدانية معبرة في المدارس، وتفعيل الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية للحديث عن المناسبة، وحوارات طلابية "وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه" و"وطن الشموخ"، كما تشتمل أنشطة اليوم الوطني على كتابة "مشاعر ولاء" على الحائط الإلكتروني، وتكريم أبناء الشهداء، وحديث للأجداد والجدات "وطني في عيون أجدادي"، ومشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي"أغرّد لوطني"، وقصيدتي حزم وظفر، وقصة قصيرة "حكاية بط، ورسالة إلى جندي على الحدود، ومقالات وطنية بعنوان "قلمي يفخر بمنجزات وطني"، وبرامج توعوية عن مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار "كن حذرًا"، و صورة لوطني، وكلمة قائد، و معرض "وطن الشموخ"، ولوحات فنية وطنية جداريات ومجسمات.
وتتضمن الفعاليات أناشيد وقصائد وطنية "فارس وط" و"رؤية وطن"، ومشاهد تمثيلية وعروض مسرحية وتصاميم ورسوم فنية وبرامج تطوعية "حبي عطاء لا ينضب"، بالإضافة إلى مشاركة الأسر وأولياء الأمور، ومعرض مصغّر لمنتجات الطلاب، ورؤية المملكة 2030 عبر الإعلام الجديد، وعرض أعمال ومواد مرئية وطنية، وإقامة بطولات رياضية.

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"وطن الشموخ".. "تعليم الرياض" تعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ89
سبق

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامج الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار " وطن الشموخ"، والذي سينفذ في جميع مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقاً من ترسيخ مرتكزات رؤية المملكة ( 2030) ومضامينها في تعميق الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى طلاب وطالبات التعليم العام.
وأبان "الغامدي" أن انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني وبرامجه وأنشطته سيكون اعتبار من الثلاثاء 25/ 1 وحتى الأحد 30/ 1/ 1441هــ، مؤكداً توثيق الفعاليات المنفذة في المدارس وتزويد مكاتب التعليم بالتقارير الختامية قبل تاريخ 4/ 2 وإرسال تقارير المكاتب إلى إدارة النشاط بالإدارة العامة في موعد أقصاه 11/ 2/ 1441هــ
وبيّن أن هناك لجانًا تنفيذية مشكلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية العاملة سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني 89.
وتابع "الغامدي": تتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني، 28 نشاطاً وفعالية متنوعة يتم تنفيذها خلال الاحتفاء بالمناسبة في كل المدارس وأندية الحي ومقار إدارة التعليم؛ من أبرزها: إلقاء كلمات وجدانية معبرة في المدارس، وتفعيل الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية للحديث عن المناسبة، وحوارات طلابية "وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه" و"وطن الشموخ"، كما تشتمل أنشطة اليوم الوطني على كتابة "مشاعر ولاء" على الحائط الإلكتروني، وتكريم أبناء الشهداء، وحديث للأجداد والجدات "وطني في عيون أجدادي"، ومشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي"أغرّد لوطني"، وقصيدتي حزم وظفر، وقصة قصيرة "حكاية بط، ورسالة إلى جندي على الحدود، ومقالات وطنية بعنوان "قلمي يفخر بمنجزات وطني"، وبرامج توعوية عن مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار "كن حذرًا"، و صورة لوطني، وكلمة قائد، و معرض "وطن الشموخ"، ولوحات فنية وطنية جداريات ومجسمات.
وتتضمن الفعاليات أناشيد وقصائد وطنية "فارس وط" و"رؤية وطن"، ومشاهد تمثيلية وعروض مسرحية وتصاميم ورسوم فنية وبرامج تطوعية "حبي عطاء لا ينضب"، بالإضافة إلى مشاركة الأسر وأولياء الأمور، ومعرض مصغّر لمنتجات الطلاب، ورؤية المملكة 2030 عبر الإعلام الجديد، وعرض أعمال ومواد مرئية وطنية، وإقامة بطولات رياضية.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
11:00 AM

"وطن الشموخ".. "تعليم الرياض" تعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ89

28 نشاطاً وفعالية متنوعة يتم تنفيذها بكل المدارس وأندية الحي ومقار الإدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامج الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار " وطن الشموخ"، والذي سينفذ في جميع مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقاً من ترسيخ مرتكزات رؤية المملكة ( 2030) ومضامينها في تعميق الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى طلاب وطالبات التعليم العام.
وأبان "الغامدي" أن انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني وبرامجه وأنشطته سيكون اعتبار من الثلاثاء 25/ 1 وحتى الأحد 30/ 1/ 1441هــ، مؤكداً توثيق الفعاليات المنفذة في المدارس وتزويد مكاتب التعليم بالتقارير الختامية قبل تاريخ 4/ 2 وإرسال تقارير المكاتب إلى إدارة النشاط بالإدارة العامة في موعد أقصاه 11/ 2/ 1441هــ
وبيّن أن هناك لجانًا تنفيذية مشكلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية العاملة سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني 89.
وتابع "الغامدي": تتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني، 28 نشاطاً وفعالية متنوعة يتم تنفيذها خلال الاحتفاء بالمناسبة في كل المدارس وأندية الحي ومقار إدارة التعليم؛ من أبرزها: إلقاء كلمات وجدانية معبرة في المدارس، وتفعيل الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية للحديث عن المناسبة، وحوارات طلابية "وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه" و"وطن الشموخ"، كما تشتمل أنشطة اليوم الوطني على كتابة "مشاعر ولاء" على الحائط الإلكتروني، وتكريم أبناء الشهداء، وحديث للأجداد والجدات "وطني في عيون أجدادي"، ومشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي"أغرّد لوطني"، وقصيدتي حزم وظفر، وقصة قصيرة "حكاية بط، ورسالة إلى جندي على الحدود، ومقالات وطنية بعنوان "قلمي يفخر بمنجزات وطني"، وبرامج توعوية عن مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار "كن حذرًا"، و صورة لوطني، وكلمة قائد، و معرض "وطن الشموخ"، ولوحات فنية وطنية جداريات ومجسمات.
وتتضمن الفعاليات أناشيد وقصائد وطنية "فارس وط" و"رؤية وطن"، ومشاهد تمثيلية وعروض مسرحية وتصاميم ورسوم فنية وبرامج تطوعية "حبي عطاء لا ينضب"، بالإضافة إلى مشاركة الأسر وأولياء الأمور، ومعرض مصغّر لمنتجات الطلاب، ورؤية المملكة 2030 عبر الإعلام الجديد، وعرض أعمال ومواد مرئية وطنية، وإقامة بطولات رياضية.

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