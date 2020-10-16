النصر يوقع مخالصة مالية مع عمر هوساوي.. واللاعب يقترب من الاتحاد

بعد 10 سنوات دفاعًا عن الشعار الأصفر

وقعت إدارة نادي النصر مساء اليوم الجمعة، مخالصة نهائية مع قائد الفريق الأول لكرة القدم اللاعب عمر هوساوي.

وقدمت إدارة النادي له الشكر الجزيل على كل ما قدمه طوال فترة تواجده مع ناديه، والجهود الكبيرة التي بذلها قائدًا ونجمًا من نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

هذا وقد تم توقيع المخالصة بناءً على طلب اللاعب ووفاء وتقديرًا من النادي لما قدمه اللاعب طوال فترة تواجده مع النصر وافقت إدارة النادي على طلبة، متمنين له التوفيق والنجاح.

وقد كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الاتحاد يخوض مفاوضات متقدمة للحصول على توقيع عمر هوساوي خلال الفترة الصيفية لتدعيم خط دفاعه.

وبدأ عمر هوساوي (35 عامًا) مسيرته في الفئات السنية في نادي الشباب، وانتقل إلى الوشم في عام 2008، وانضم بعد ذلك إلى الشعلة في 2009، ومن ثم إلى النصر في عام 2010، وتوج مع النادي العاصمي بالعديد من البطولات المحلية؛ منها كأس ولي العهد، والدوري السعودي للمحترفين لموسمين متتاليين 2014 و2015، وأيضًا دوري عام 2019.