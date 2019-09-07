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ضبط أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر تسللوا لمحمية "التيسية" دون تصريح

تمّت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم

فهد الغبيوي- الرياض

ضبط أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، في محمية "التيسية" عدة أشخاص، لدخولهم للمحمية عمداً دون تصريح، وجرى إيقافهم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

وأوضحت الهيئة أنه بعد تفتيش المركبات عُثِر بحوزتهم على أسلحة صيد وذخائر حية، وسلّم الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر تسللوا لمحمية "التيسية" دون تصريح
سبق

فهد الغبيوي- الرياض

ضبط أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، في محمية "التيسية" عدة أشخاص، لدخولهم للمحمية عمداً دون تصريح، وجرى إيقافهم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

وأوضحت الهيئة أنه بعد تفتيش المركبات عُثِر بحوزتهم على أسلحة صيد وذخائر حية، وسلّم الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المعنية.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
06:17 PM

ضبط أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر تسللوا لمحمية "التيسية" دون تصريح

تمّت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم

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فهد الغبيوي - الرياض
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6,427

فهد الغبيوي- الرياض

ضبط أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، في محمية "التيسية" عدة أشخاص، لدخولهم للمحمية عمداً دون تصريح، وجرى إيقافهم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

وأوضحت الهيئة أنه بعد تفتيش المركبات عُثِر بحوزتهم على أسلحة صيد وذخائر حية، وسلّم الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المعنية.

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