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سرعة "الجيل الخامس" تنعش تهاني الحجيج لذويهم بعيد الأضحى

نقلوا لهم مشاعرهم لحظة بلحظة عبر منصات التواصل الاجتماعي

سهلت خدمة الجيل الخامس من تواصل الحجيج مع ذويهم ناقلين لهم عبر الهواتف الذكية مراحل أداء النسك في الحج لحظة بلحظة، مستفيدين من تفعيل خدمة الجيل الخامس بالمشاعر المقدسة التي ساهمت في سرعة الاتصال وسهولة النقل المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

و‏‏نقل اليوم العديد من الحجاج تهانيهم ‏لأهليهم عبر الاتصال المرئي والمسموع وتطبيقات مواقع التواصل، وعبر الحجاج عن مشاعرهم في أول أيام عيد الأضحى من مشعر منى؛ حيث نقلوا عبر الهواتف الذكية لذويهم ابتسامة يعلوها الرضا عن انطباعهم عن روحانية الزمان والمكان.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد فعلت في موسم حج هذا العام خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة؛ لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرعة "الجيل الخامس" تنعش تهاني الحجيج لذويهم بعيد الأضحى
سبق

سهلت خدمة الجيل الخامس من تواصل الحجيج مع ذويهم ناقلين لهم عبر الهواتف الذكية مراحل أداء النسك في الحج لحظة بلحظة، مستفيدين من تفعيل خدمة الجيل الخامس بالمشاعر المقدسة التي ساهمت في سرعة الاتصال وسهولة النقل المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

و‏‏نقل اليوم العديد من الحجاج تهانيهم ‏لأهليهم عبر الاتصال المرئي والمسموع وتطبيقات مواقع التواصل، وعبر الحجاج عن مشاعرهم في أول أيام عيد الأضحى من مشعر منى؛ حيث نقلوا عبر الهواتف الذكية لذويهم ابتسامة يعلوها الرضا عن انطباعهم عن روحانية الزمان والمكان.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد فعلت في موسم حج هذا العام خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة؛ لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
04:03 PM
اخر تعديل
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
05:30 PM

سرعة "الجيل الخامس" تنعش تهاني الحجيج لذويهم بعيد الأضحى

نقلوا لهم مشاعرهم لحظة بلحظة عبر منصات التواصل الاجتماعي

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
3
1,600

سهلت خدمة الجيل الخامس من تواصل الحجيج مع ذويهم ناقلين لهم عبر الهواتف الذكية مراحل أداء النسك في الحج لحظة بلحظة، مستفيدين من تفعيل خدمة الجيل الخامس بالمشاعر المقدسة التي ساهمت في سرعة الاتصال وسهولة النقل المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

و‏‏نقل اليوم العديد من الحجاج تهانيهم ‏لأهليهم عبر الاتصال المرئي والمسموع وتطبيقات مواقع التواصل، وعبر الحجاج عن مشاعرهم في أول أيام عيد الأضحى من مشعر منى؛ حيث نقلوا عبر الهواتف الذكية لذويهم ابتسامة يعلوها الرضا عن انطباعهم عن روحانية الزمان والمكان.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد فعلت في موسم حج هذا العام خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة؛ لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن.

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