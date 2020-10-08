"كورونا" ينقل عدواه إلى 17.450 بريطانيًّا خلال يوم

سجلت بريطانيا 17.540 حالة إصابة يومية جديدة بـ "كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، ارتفاعًا من 14.162 حالة سجلت أمس.
وأوضحت بيانات حكومية أن 77 شخصًا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقًا لـ"رويترز".
سجلت بريطانيا 17.540 حالة إصابة يومية جديدة بـ "كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، ارتفاعًا من 14.162 حالة سجلت أمس.
وأوضحت بيانات حكومية أن 77 شخصًا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقًا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
سجلت بريطانيا 17.540 حالة إصابة يومية جديدة بـ "كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، ارتفاعًا من 14.162 حالة سجلت أمس.
وأوضحت بيانات حكومية أن 77 شخصًا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقًا لـ"رويترز".
سجلت بريطانيا 17.540 حالة إصابة يومية جديدة بـ "كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، ارتفاعًا من 14.162 حالة سجلت أمس.
وأوضحت بيانات حكومية أن 77 شخصًا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقًا لـ"رويترز".