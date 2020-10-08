وأوضحت بيانات حكومية أن 77 شخصًا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقًا لـ"رويترز".

سجلت بريطانيا 17.540 حالة إصابة يومية جديدة بـ "كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، ارتفاعًا من 14.162 حالة سجلت أمس.

"كورونا" ينقل عدواه إلى 17.450 بريطانيًّا خلال يوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-08 سجلت بريطانيا 17.540 حالة إصابة يومية جديدة بـ "كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، ارتفاعًا من 14.162 حالة سجلت أمس. وأوضحت بيانات حكومية أن 77 شخصًا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقًا لـ"رويترز".

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 06:52 PM

"كورونا" ينقل عدواه إلى 17.450 بريطانيًّا خلال يوم أودى بحياة 77 مريضًا





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سجلت بريطانيا 17.540 حالة إصابة يومية جديدة بـ "كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، ارتفاعًا من 14.162 حالة سجلت أمس.

وأوضحت بيانات حكومية أن 77 شخصًا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقًا لـ"رويترز".