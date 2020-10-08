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"كورونا" ينقل عدواه إلى 17.450 بريطانيًّا خلال يوم

أودى بحياة 77 مريضًا

سجلت بريطانيا 17.540 حالة إصابة يومية جديدة بـ "كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، ارتفاعًا من 14.162 حالة سجلت أمس.

وأوضحت بيانات حكومية أن 77 شخصًا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينقل عدواه إلى 17.450 بريطانيًّا خلال يوم
سبق

سجلت بريطانيا 17.540 حالة إصابة يومية جديدة بـ "كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، ارتفاعًا من 14.162 حالة سجلت أمس.

وأوضحت بيانات حكومية أن 77 شخصًا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقًا لـ"رويترز".

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
06:52 PM

"كورونا" ينقل عدواه إلى 17.450 بريطانيًّا خلال يوم

أودى بحياة 77 مريضًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت بريطانيا 17.540 حالة إصابة يومية جديدة بـ "كوفيد -19"، اليوم (الخميس)، ارتفاعًا من 14.162 حالة سجلت أمس.

وأوضحت بيانات حكومية أن 77 شخصًا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقًا لـ"رويترز".

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