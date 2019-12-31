أمير عسير يشكر معهد الإدارة على دراسة الموارد البشرية وإعادة توزيعها

لتطوير منظومة عمل الإمارة ومحافظاتها

شكر أمير عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مدير عام ‫معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، وفريق العمل، على الدراسة المحكمة التي أعدها المعهد لتطوير منظومة عمل الإمارة ومحافظاتها ومراكزها، التي اشتملت على تطوير الموارد البشرية؛ سعيًا لتحديد الاحتياج الفعلي من القوى البشرية وإعادة توزيعها.