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"تعليم الرياض" يعقد "ملتقى إثراء العلمي"

عقد النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - ممثلاً في النشاط العلمي - ملتقى إثراء العلمي باستضافة مدارس المنهل الأهلية بحي التعاون، وبرعاية الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي.

وأكد الدكتور أنور أبو عباة في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أهمية تلك البرامج في الإثراء العلمي، وتنمية مهارات أبنائنا الطلاب، مبينًا أنها تأتي انطلاقًا من "رؤية السعودية ٢٠٣٠" التي شملت نظرة شاملة لقطاع التعليم، تبدأ بتطوير المنظومة التربوية بجميع مكوناتها؛ لتمكن المدرسة من التعاون مع الأسرة والمجتمع، وبناء شخصيات قيادية، واستحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج والفعاليات لتعزيز الجهود، ودعم تهيئة البيئة التعليمية انطلاقًا من قرار وزارة التعليم بشأن تأسيس وحدة للشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع (ارتقاء)، وأهمية توحيد الجهود في مجال الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم المجتمع التعليمي.

واختتم "أبو عباة" كلمته بالترحيب بالشراكة مع شركة قدرات متميزة متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

وقدم رئيس وحدة ارتقاء بتعليم الرياض عبدالرحمن الجاسر عرضًا مرئيًّا، يوضح أهمية وأهداف وحدة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع "ارتقاء الرياض"، والنتائج الإيجابية والمثمرة من تجربة عام من الشراكة، وما تحقق فيها من شراكات ناجحة.

تلا ذلك عرض مرئي من تقديم رئيس قسم النشاط العلمي لبرامج قسم النشاط العلمي خالد الحربي، وإمكانية تطويرها بالتعاون مع المؤسسات الأهلية؛ حتى تقدَّم للطالب بشكل مناسب، ويليق به في بيئة تعليمية محفزة وجاذبة.

وأردف قائلاً: "نتطلع إلى مزيد من الشراكات، وبناء جسور من التعاون والتلاحم مع قوى المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة الفاعلة".

كما تضمن الملتقى استعراض بعض التجارب القائمة لبعض الشراكات الناجحة في التعليم، ونماذج من تلك الشراكات المجتمعية في القطاعَيْن الخاص والحكومي في المجال العلمي.

وفي ختام الملتقى تم تكريم الطلاب الذين قدموا تلك النماذج والرعاة، والتُقطت الصور التذكارية.

ويأتي الملتقى من باب التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وخلق شراكات مجتمعية، تخدم العملية التعليمية، وترتقي بالطالب داخل بيئة مميزة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الرياض" يعقد "ملتقى إثراء العلمي"
سبق

عقد النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - ممثلاً في النشاط العلمي - ملتقى إثراء العلمي باستضافة مدارس المنهل الأهلية بحي التعاون، وبرعاية الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي.

وأكد الدكتور أنور أبو عباة في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أهمية تلك البرامج في الإثراء العلمي، وتنمية مهارات أبنائنا الطلاب، مبينًا أنها تأتي انطلاقًا من "رؤية السعودية ٢٠٣٠" التي شملت نظرة شاملة لقطاع التعليم، تبدأ بتطوير المنظومة التربوية بجميع مكوناتها؛ لتمكن المدرسة من التعاون مع الأسرة والمجتمع، وبناء شخصيات قيادية، واستحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج والفعاليات لتعزيز الجهود، ودعم تهيئة البيئة التعليمية انطلاقًا من قرار وزارة التعليم بشأن تأسيس وحدة للشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع (ارتقاء)، وأهمية توحيد الجهود في مجال الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم المجتمع التعليمي.

واختتم "أبو عباة" كلمته بالترحيب بالشراكة مع شركة قدرات متميزة متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

وقدم رئيس وحدة ارتقاء بتعليم الرياض عبدالرحمن الجاسر عرضًا مرئيًّا، يوضح أهمية وأهداف وحدة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع "ارتقاء الرياض"، والنتائج الإيجابية والمثمرة من تجربة عام من الشراكة، وما تحقق فيها من شراكات ناجحة.

تلا ذلك عرض مرئي من تقديم رئيس قسم النشاط العلمي لبرامج قسم النشاط العلمي خالد الحربي، وإمكانية تطويرها بالتعاون مع المؤسسات الأهلية؛ حتى تقدَّم للطالب بشكل مناسب، ويليق به في بيئة تعليمية محفزة وجاذبة.

وأردف قائلاً: "نتطلع إلى مزيد من الشراكات، وبناء جسور من التعاون والتلاحم مع قوى المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة الفاعلة".

كما تضمن الملتقى استعراض بعض التجارب القائمة لبعض الشراكات الناجحة في التعليم، ونماذج من تلك الشراكات المجتمعية في القطاعَيْن الخاص والحكومي في المجال العلمي.

وفي ختام الملتقى تم تكريم الطلاب الذين قدموا تلك النماذج والرعاة، والتُقطت الصور التذكارية.

ويأتي الملتقى من باب التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وخلق شراكات مجتمعية، تخدم العملية التعليمية، وترتقي بالطالب داخل بيئة مميزة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:12 PM

"تعليم الرياض" يعقد "ملتقى إثراء العلمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - ممثلاً في النشاط العلمي - ملتقى إثراء العلمي باستضافة مدارس المنهل الأهلية بحي التعاون، وبرعاية الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي.

وأكد الدكتور أنور أبو عباة في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أهمية تلك البرامج في الإثراء العلمي، وتنمية مهارات أبنائنا الطلاب، مبينًا أنها تأتي انطلاقًا من "رؤية السعودية ٢٠٣٠" التي شملت نظرة شاملة لقطاع التعليم، تبدأ بتطوير المنظومة التربوية بجميع مكوناتها؛ لتمكن المدرسة من التعاون مع الأسرة والمجتمع، وبناء شخصيات قيادية، واستحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج والفعاليات لتعزيز الجهود، ودعم تهيئة البيئة التعليمية انطلاقًا من قرار وزارة التعليم بشأن تأسيس وحدة للشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع (ارتقاء)، وأهمية توحيد الجهود في مجال الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم المجتمع التعليمي.

واختتم "أبو عباة" كلمته بالترحيب بالشراكة مع شركة قدرات متميزة متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

وقدم رئيس وحدة ارتقاء بتعليم الرياض عبدالرحمن الجاسر عرضًا مرئيًّا، يوضح أهمية وأهداف وحدة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع "ارتقاء الرياض"، والنتائج الإيجابية والمثمرة من تجربة عام من الشراكة، وما تحقق فيها من شراكات ناجحة.

تلا ذلك عرض مرئي من تقديم رئيس قسم النشاط العلمي لبرامج قسم النشاط العلمي خالد الحربي، وإمكانية تطويرها بالتعاون مع المؤسسات الأهلية؛ حتى تقدَّم للطالب بشكل مناسب، ويليق به في بيئة تعليمية محفزة وجاذبة.

وأردف قائلاً: "نتطلع إلى مزيد من الشراكات، وبناء جسور من التعاون والتلاحم مع قوى المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة الفاعلة".

كما تضمن الملتقى استعراض بعض التجارب القائمة لبعض الشراكات الناجحة في التعليم، ونماذج من تلك الشراكات المجتمعية في القطاعَيْن الخاص والحكومي في المجال العلمي.

وفي ختام الملتقى تم تكريم الطلاب الذين قدموا تلك النماذج والرعاة، والتُقطت الصور التذكارية.

ويأتي الملتقى من باب التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وخلق شراكات مجتمعية، تخدم العملية التعليمية، وترتقي بالطالب داخل بيئة مميزة.

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