تحذير للسعوديين بتركيا.. اندلاع حرائق تمتد إلى غابات في "موغلا"

طالبتهم بتوخي الحيطة والحذر والتواصل معها في حالات الطوارئ

أصدرت السفارة السعودية في تركيا تحذيراً للمواطنين السعوديين على خلفية اندلاع حرائق تمتد إلى الغابات هناك، وطالبت السفارة بالتواصل معها في حالات الطوارئ.

وتفصيلاً، قالت السفارة السعودية في تركيا: "تأمل السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في محافظة موغلا جنوب غرب تركيا توخي الحيطة والحذر، وذلك لاندلاع حرائق في غابات منطقتي غوجيك ودالامان، وامتداد الحرائق إلى الغابات في مدينة فتحية".

وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ ولطلب المساعدة فإن عليهم الاتصال بالسفارة.