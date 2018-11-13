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أمريكا: ولي العهد السعودي لا علاقة له بحادثة خاشقجي

بولتون: لم أستمع للتسجيل الذي تزعم تركيا وجوده

كذّب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، التقاريرَ المعادية التي تروّج لوجود علاقة لولي العهد محمد بن سلمان بحادثة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بولتون: إن الأدلة لا تشير إلى وجود أي علاقة لولي العهد السعودي بالحادثة، وهو ما أكده المسؤولون المتابعون للقضية.

ونفى بولتون، خلال حديثه للصحفيين في سنغافورة؛ حيث من المقرر أن يحضر قمة إقليمية؛ أن يكون قد استمع للتسجيل الذي تزعم تركيا وجوده؛ مؤكداً أن موقف الحكومة السعودية مخالف وترفض ما حدث.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمريكا: ولي العهد السعودي لا علاقة له بحادثة خاشقجي
سبق

كذّب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، التقاريرَ المعادية التي تروّج لوجود علاقة لولي العهد محمد بن سلمان بحادثة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بولتون: إن الأدلة لا تشير إلى وجود أي علاقة لولي العهد السعودي بالحادثة، وهو ما أكده المسؤولون المتابعون للقضية.

ونفى بولتون، خلال حديثه للصحفيين في سنغافورة؛ حيث من المقرر أن يحضر قمة إقليمية؛ أن يكون قد استمع للتسجيل الذي تزعم تركيا وجوده؛ مؤكداً أن موقف الحكومة السعودية مخالف وترفض ما حدث.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:38 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:58 PM

أمريكا: ولي العهد السعودي لا علاقة له بحادثة خاشقجي

بولتون: لم أستمع للتسجيل الذي تزعم تركيا وجوده

A A A
خالد علي - الرياض
29
47,473

كذّب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، التقاريرَ المعادية التي تروّج لوجود علاقة لولي العهد محمد بن سلمان بحادثة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بولتون: إن الأدلة لا تشير إلى وجود أي علاقة لولي العهد السعودي بالحادثة، وهو ما أكده المسؤولون المتابعون للقضية.

ونفى بولتون، خلال حديثه للصحفيين في سنغافورة؛ حيث من المقرر أن يحضر قمة إقليمية؛ أن يكون قد استمع للتسجيل الذي تزعم تركيا وجوده؛ مؤكداً أن موقف الحكومة السعودية مخالف وترفض ما حدث.

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