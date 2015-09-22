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إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

فرصة للتعرف والحصول على عضويات الأندية

أعلنت قولف السعودية، الثلاثاء، إطلاق أول تطبيق إلكتروني من نوعه في المملكة، إذ يمنح مستخدميه فرصة التعرف على رياضة القولف وتجربتها، والحصول على عضويات الأندية وإدارة الحجوزات والوصول إلى المنشآت المخصصة لممارسة هذه الرياضة، إلى جوار موقع إلكتروني يوفر ذات الخدمات.

يأتي إطلاق التطبيق والموقع الجديدين ليكملا مشوار قولف السعودية الرامي إلى زيادة أعداد ممارسي هذه الرياضة، ومنح الجماهير أفضل الفرص للاستفادة من المنشآت الرياضية والكوادر التدريبية في البلاد والقادرة على دفعهم نحو تبني هذه الرياضة وممارستها.

وتعليقاً على الخطوة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ماجد السرور: "تحتفل اليوم عائلة قولف السعودية بتدشين أول تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، وكذلك موقع إلكتروني على مستوى المملكة متخصّص في تدريب وتعلم رياضة القولف، وكذلك إدارة الحجوزات والعضويات في الملاعب التي تشرف على إدارتها قولف السعودية، وسيتم يتم الإطلاق الرسمي للموقع بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بإذن الله".

وتابع السرور: "نثمّن الاهتمام الكبير الذي لقيته رياضة القولف بالسعودية من لدن قيادتنا الرشيدة، وما وجدناه من دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما هو الحال مع الرياضات الأخرى التي ارتقت -بفضل الله- ثم بفضل الفكر المتميز الذي يحمله ولي العهد، والدعم الكبير الذي قدّمه، لتكون رؤية 2030 أمثل طريق نرتقي به إلى جودة الحياة التي نريدها والرقي الرياضي الذي ننشده".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة
سبق

أعلنت قولف السعودية، الثلاثاء، إطلاق أول تطبيق إلكتروني من نوعه في المملكة، إذ يمنح مستخدميه فرصة التعرف على رياضة القولف وتجربتها، والحصول على عضويات الأندية وإدارة الحجوزات والوصول إلى المنشآت المخصصة لممارسة هذه الرياضة، إلى جوار موقع إلكتروني يوفر ذات الخدمات.

يأتي إطلاق التطبيق والموقع الجديدين ليكملا مشوار قولف السعودية الرامي إلى زيادة أعداد ممارسي هذه الرياضة، ومنح الجماهير أفضل الفرص للاستفادة من المنشآت الرياضية والكوادر التدريبية في البلاد والقادرة على دفعهم نحو تبني هذه الرياضة وممارستها.

وتعليقاً على الخطوة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ماجد السرور: "تحتفل اليوم عائلة قولف السعودية بتدشين أول تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، وكذلك موقع إلكتروني على مستوى المملكة متخصّص في تدريب وتعلم رياضة القولف، وكذلك إدارة الحجوزات والعضويات في الملاعب التي تشرف على إدارتها قولف السعودية، وسيتم يتم الإطلاق الرسمي للموقع بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بإذن الله".

وتابع السرور: "نثمّن الاهتمام الكبير الذي لقيته رياضة القولف بالسعودية من لدن قيادتنا الرشيدة، وما وجدناه من دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما هو الحال مع الرياضات الأخرى التي ارتقت -بفضل الله- ثم بفضل الفكر المتميز الذي يحمله ولي العهد، والدعم الكبير الذي قدّمه، لتكون رؤية 2030 أمثل طريق نرتقي به إلى جودة الحياة التي نريدها والرقي الرياضي الذي ننشده".

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
08:44 AM

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

فرصة للتعرف والحصول على عضويات الأندية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قولف السعودية، الثلاثاء، إطلاق أول تطبيق إلكتروني من نوعه في المملكة، إذ يمنح مستخدميه فرصة التعرف على رياضة القولف وتجربتها، والحصول على عضويات الأندية وإدارة الحجوزات والوصول إلى المنشآت المخصصة لممارسة هذه الرياضة، إلى جوار موقع إلكتروني يوفر ذات الخدمات.

يأتي إطلاق التطبيق والموقع الجديدين ليكملا مشوار قولف السعودية الرامي إلى زيادة أعداد ممارسي هذه الرياضة، ومنح الجماهير أفضل الفرص للاستفادة من المنشآت الرياضية والكوادر التدريبية في البلاد والقادرة على دفعهم نحو تبني هذه الرياضة وممارستها.

وتعليقاً على الخطوة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ماجد السرور: "تحتفل اليوم عائلة قولف السعودية بتدشين أول تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، وكذلك موقع إلكتروني على مستوى المملكة متخصّص في تدريب وتعلم رياضة القولف، وكذلك إدارة الحجوزات والعضويات في الملاعب التي تشرف على إدارتها قولف السعودية، وسيتم يتم الإطلاق الرسمي للموقع بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بإذن الله".

وتابع السرور: "نثمّن الاهتمام الكبير الذي لقيته رياضة القولف بالسعودية من لدن قيادتنا الرشيدة، وما وجدناه من دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما هو الحال مع الرياضات الأخرى التي ارتقت -بفضل الله- ثم بفضل الفكر المتميز الذي يحمله ولي العهد، والدعم الكبير الذي قدّمه، لتكون رؤية 2030 أمثل طريق نرتقي به إلى جودة الحياة التي نريدها والرقي الرياضي الذي ننشده".

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