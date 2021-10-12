خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجّل 809 إصابات جديدة و11 وفاة بكورونا

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 وفاة، و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1683 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.