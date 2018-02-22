وأوضح لـ"سبق"، المتحدث الرسمي لبلدية محافظة الجموم ومدير العلاقات العامة والإعلام عبدالخالق بدر الروقي، أن بلدية الجموم خصصت موظفين وسيارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وزيارتهم عند طلب الخدمة، وإنهاء جميع إجراءاتهم، وإنجاز معاملاتهم التي تخص البلدية، والاستفادة من مبادرة "حاضر" وذلك عبر الاتصال على الرقم 0558325773 ويتم توجيه الموظفين لخدمة المستفيد في منزله وهذه الخدمة مستمرة لتحقيق أهدافها السامية.

بلدية الجموم تخصص موظفين لخدمة ذوي الاحتياجات وكبار السن في منازلهم هادي العصيمي سبق 2018-02-22 أطلقت بلدية محافظة الجموم مبادرة "حاضر" لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، والتي دشنها نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر تحت مظلة مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (كيف نكون قدوة؟). وأوضح لـ"سبق"، المتحدث الرسمي لبلدية محافظة الجموم ومدير العلاقات العامة والإعلام عبدالخالق بدر الروقي، أن بلدية الجموم خصصت موظفين وسيارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وزيارتهم عند طلب الخدمة، وإنهاء جميع إجراءاتهم، وإنجاز معاملاتهم التي تخص البلدية، والاستفادة من مبادرة "حاضر" وذلك عبر الاتصال على الرقم 0558325773 ويتم توجيه الموظفين لخدمة المستفيد في منزله وهذه الخدمة مستمرة لتحقيق أهدافها السامية.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 01:21 AM

اخر تعديل 22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 01:50 AM

بلدية الجموم تخصص موظفين لخدمة ذوي الاحتياجات وكبار السن في منازلهم عبر مبادرة "حاضر" التي دشنها نائب أمير مكة ضمن برنامج "كيف نكون قدوة؟"





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أطلقت بلدية محافظة الجموم مبادرة "حاضر" لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، والتي دشنها نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر تحت مظلة مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (كيف نكون قدوة؟).

وأوضح لـ"سبق"، المتحدث الرسمي لبلدية محافظة الجموم ومدير العلاقات العامة والإعلام عبدالخالق بدر الروقي، أن بلدية الجموم خصصت موظفين وسيارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وزيارتهم عند طلب الخدمة، وإنهاء جميع إجراءاتهم، وإنجاز معاملاتهم التي تخص البلدية، والاستفادة من مبادرة "حاضر" وذلك عبر الاتصال على الرقم 0558325773 ويتم توجيه الموظفين لخدمة المستفيد في منزله وهذه الخدمة مستمرة لتحقيق أهدافها السامية.