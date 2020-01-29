مركز الأميرة جواهر يستضيف فعاليات "هايدنق كراج" النسائية بالدمام

ينطلق غداً ويعود ريعه إلى الأسر المحتاجة التي يدعمها

ينظم برنامج "امرأة وأكثر" بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، غداً الخميس، المهرجان الترفيهي النسائي، الفريد من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، وذلك في مقر المركز بحي الروضة بالدمام، ولمدة ثلاثة أيام، من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة العاشرة.

وأوضحت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيا في تصريح صحفي أن المهرجان يشمل العديد من الفعاليات الترفيهية النسائية، التي تقام لأول مرة بالمنطقة الشرقية؛ ومنها ألعاب إلكترونية، وألعاب ذهنية، ومسابقات حركية، وتحديات.

وأضافت أن الفعاليات تتضمن أيضاً جلسات شتوية لقسم الأطفال. كما يدرب المتطوعات على إدارة الحشود والفعاليات النسائية، منوهةً بأن ريع المهرجان يعود إلى الأسر المحتاجة التي يدعمها المركز.