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"التويجري": ميزانية المملكة تحمل في طياتها الخير وتكفل العيش الكريم للمواطنين

أكد أنها تعزز الحراك الإنساني للمملكة في مساعدة المحتاجين والمتضررين

رفع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح بن حمد التويجري، أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية في 9 ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن هذه الميزانية تأتي تأكيداً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، وقيادة مرحلة "التحول الاقتصادي" التي تتبناها حكومة المملكة، وتتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف "التويجري": "هذه الميزانية تعزز مسيرة التنمية وتدعم النمو والاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وتؤدي إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي".

وقال: "إنها ميزانية تحمل في طياتها الخير لمواطني هذه البلاد، وتواكب تطلعاتهم وتلبي مطالبهم واحتياجاتهم تحقيقاً للأمن والاستقرار الاجتماعي؛ لكونها ركّزت على الاحتياجات الأساسية التي تكفل لهم العيش الكريم المستقر، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة السعودية تسعى باستمرار إلى رفع مستويات جودة الحياة للمواطن أينما كان في شتى المدن والقرى والهجر، من خلال تنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية".

ولفت "التويجري" إلى أنه في ذات الوقت فإن هذه الميزانية تعزز الحراك الإنساني للمملكة في مساعدة المحتاجين والمتضررين من الكوارث عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقدم الخير للجميع على المستوى العالمي من منطلق إنساني بحت دون الارتهان لعقيدة أو جنس أو لون.

الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ 2020م

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التويجري": ميزانية المملكة تحمل في طياتها الخير وتكفل العيش الكريم للمواطنين
سبق

رفع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح بن حمد التويجري، أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية في 9 ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن هذه الميزانية تأتي تأكيداً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، وقيادة مرحلة "التحول الاقتصادي" التي تتبناها حكومة المملكة، وتتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف "التويجري": "هذه الميزانية تعزز مسيرة التنمية وتدعم النمو والاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وتؤدي إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي".

وقال: "إنها ميزانية تحمل في طياتها الخير لمواطني هذه البلاد، وتواكب تطلعاتهم وتلبي مطالبهم واحتياجاتهم تحقيقاً للأمن والاستقرار الاجتماعي؛ لكونها ركّزت على الاحتياجات الأساسية التي تكفل لهم العيش الكريم المستقر، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة السعودية تسعى باستمرار إلى رفع مستويات جودة الحياة للمواطن أينما كان في شتى المدن والقرى والهجر، من خلال تنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية".

ولفت "التويجري" إلى أنه في ذات الوقت فإن هذه الميزانية تعزز الحراك الإنساني للمملكة في مساعدة المحتاجين والمتضررين من الكوارث عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقدم الخير للجميع على المستوى العالمي من منطلق إنساني بحت دون الارتهان لعقيدة أو جنس أو لون.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
04:59 PM

"التويجري": ميزانية المملكة تحمل في طياتها الخير وتكفل العيش الكريم للمواطنين

أكد أنها تعزز الحراك الإنساني للمملكة في مساعدة المحتاجين والمتضررين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح بن حمد التويجري، أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية في 9 ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن هذه الميزانية تأتي تأكيداً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، وقيادة مرحلة "التحول الاقتصادي" التي تتبناها حكومة المملكة، وتتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف "التويجري": "هذه الميزانية تعزز مسيرة التنمية وتدعم النمو والاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وتؤدي إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي".

وقال: "إنها ميزانية تحمل في طياتها الخير لمواطني هذه البلاد، وتواكب تطلعاتهم وتلبي مطالبهم واحتياجاتهم تحقيقاً للأمن والاستقرار الاجتماعي؛ لكونها ركّزت على الاحتياجات الأساسية التي تكفل لهم العيش الكريم المستقر، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة السعودية تسعى باستمرار إلى رفع مستويات جودة الحياة للمواطن أينما كان في شتى المدن والقرى والهجر، من خلال تنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية".

ولفت "التويجري" إلى أنه في ذات الوقت فإن هذه الميزانية تعزز الحراك الإنساني للمملكة في مساعدة المحتاجين والمتضررين من الكوارث عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقدم الخير للجميع على المستوى العالمي من منطلق إنساني بحت دون الارتهان لعقيدة أو جنس أو لون.

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