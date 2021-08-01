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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

22042 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

خلال أسبوع.. منطقة الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع 7049 تلتها الشرقية

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" 22042 مخالفة للمدة من 15/ 12/ 1442هـ حتى 21/ 12/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7049)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3026)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2383)، ومنطقة القصيم بـ(2250)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1904)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(1010)، ومنطقة تبوك بـ(796)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(757)، ومنطقة نجران بـ(426)، ومنطقة جازان بـ(390)، ومنطقة عسير بـ(372)، ومنطقة الباحة بـ(366).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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22042 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" 22042 مخالفة للمدة من 15/ 12/ 1442هـ حتى 21/ 12/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7049)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3026)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2383)، ومنطقة القصيم بـ(2250)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1904)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(1010)، ومنطقة تبوك بـ(796)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(757)، ومنطقة نجران بـ(426)، ومنطقة جازان بـ(390)، ومنطقة عسير بـ(372)، ومنطقة الباحة بـ(366).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
04:15 PM

22042 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

خلال أسبوع.. منطقة الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع 7049 تلتها الشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" 22042 مخالفة للمدة من 15/ 12/ 1442هـ حتى 21/ 12/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7049)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3026)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2383)، ومنطقة القصيم بـ(2250)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1904)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(1010)، ومنطقة تبوك بـ(796)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(757)، ومنطقة نجران بـ(426)، ومنطقة جازان بـ(390)، ومنطقة عسير بـ(372)، ومنطقة الباحة بـ(366).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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