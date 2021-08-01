22042 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
خلال أسبوع.. منطقة الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع 7049 تلتها الشرقية
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" 22042 مخالفة للمدة من 15/ 12/ 1442هـ حتى 21/ 12/ 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7049)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3026)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2383)، ومنطقة القصيم بـ(2250)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1904)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(1010)، ومنطقة تبوك بـ(796)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(757)، ومنطقة نجران بـ(426)، ومنطقة جازان بـ(390)، ومنطقة عسير بـ(372)، ومنطقة الباحة بـ(366).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
22042 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-08-01
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" 22042 مخالفة للمدة من 15/ 12/ 1442هـ حتى 21/ 12/ 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7049)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3026)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2383)، ومنطقة القصيم بـ(2250)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1904)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(1010)، ومنطقة تبوك بـ(796)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(757)، ومنطقة نجران بـ(426)، ومنطقة جازان بـ(390)، ومنطقة عسير بـ(372)، ومنطقة الباحة بـ(366).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
04:15 PM
22042 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
خلال أسبوع.. منطقة الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع 7049 تلتها الشرقية
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" 22042 مخالفة للمدة من 15/ 12/ 1442هـ حتى 21/ 12/ 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7049)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3026)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2383)، ومنطقة القصيم بـ(2250)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1904)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(1010)، ومنطقة تبوك بـ(796)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(757)، ومنطقة نجران بـ(426)، ومنطقة جازان بـ(390)، ومنطقة عسير بـ(372)، ومنطقة الباحة بـ(366).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.