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خطأ في التقدير.. موريتانيا تُعيد فتح معبرها الحدودي مع مالي

بعد أقل من 24 ساعة من إغلاقه

أعادت موريتانيا، اليوم، فتح معبرها الحدودي مع مالي؛ وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت مصادر رسمية موريتانية، أن المعبر أعيد فتحه بناء على تقدير بخطأ قرار إغلاقه أمس.

وانتشرت في موريتانيا مطالب بإغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار لوقف وصول قادمين من مناطق موبوءة، بعد أن حوّل عدد من العائدين من أوروبا رحلاتهم إلى السنغال ومالي بعد إغلاق موريتانيا لأجوائها.

وأغلقت موريتانيا أمس حدودها مع السنغال، وأوقفت حركة العبّارة التي تنقل المسافرين على ضفتيْ نهر السنغال.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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خطأ في التقدير.. موريتانيا تُعيد فتح معبرها الحدودي مع مالي
سبق

أعادت موريتانيا، اليوم، فتح معبرها الحدودي مع مالي؛ وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت مصادر رسمية موريتانية، أن المعبر أعيد فتحه بناء على تقدير بخطأ قرار إغلاقه أمس.

وانتشرت في موريتانيا مطالب بإغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار لوقف وصول قادمين من مناطق موبوءة، بعد أن حوّل عدد من العائدين من أوروبا رحلاتهم إلى السنغال ومالي بعد إغلاق موريتانيا لأجوائها.

وأغلقت موريتانيا أمس حدودها مع السنغال، وأوقفت حركة العبّارة التي تنقل المسافرين على ضفتيْ نهر السنغال.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:29 AM

خطأ في التقدير.. موريتانيا تُعيد فتح معبرها الحدودي مع مالي

بعد أقل من 24 ساعة من إغلاقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت موريتانيا، اليوم، فتح معبرها الحدودي مع مالي؛ وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت مصادر رسمية موريتانية، أن المعبر أعيد فتحه بناء على تقدير بخطأ قرار إغلاقه أمس.

وانتشرت في موريتانيا مطالب بإغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار لوقف وصول قادمين من مناطق موبوءة، بعد أن حوّل عدد من العائدين من أوروبا رحلاتهم إلى السنغال ومالي بعد إغلاق موريتانيا لأجوائها.

وأغلقت موريتانيا أمس حدودها مع السنغال، وأوقفت حركة العبّارة التي تنقل المسافرين على ضفتيْ نهر السنغال.

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